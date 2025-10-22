汐止山區連續坍方 市府搶修通車並研擬邊坡穩定方案

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
汐止區長青路210巷因雨勢不斷，造成邊坡土石滑落，影響通行，養工處立即調派人員及機具到現場搶修。圖／新北市工務局提供
受到東北季風及低壓帶水氣影響，新北市連日降下豪大雨，今汐止區多處山區出現坍方災情。長青路210巷在凌晨發生邊坡滑落，道路一度中斷；伯爵山莊2期周邊的康寧街也因擋土牆坍塌，土石與樹木滑落至馬路。新北市工務局、養工處與汐止區公所緊急動員人力與機具進場搶修，目前已初步排除障礙、恢復通行，並啟動後續邊坡穩定與防災研議。

養工處表示，長青路210巷因連日豪雨導致邊坡滑落，影響往來車輛通行，獲報後立即派員進場清理，並協助周邊住戶撤離與安置，目前道路已完成暫時搶通。後續將邀集專家學者現勘，研擬擋土牆補強及長期穩定方案。

另在伯爵山莊2期一帶，強降雨導致擋土牆崩塌，造成下方康寧街與福德一路口堆滿土石，養工處與區公所隨即展開搶災作業，先以混凝土塊保護坡腳、加蓋帆布防止雨水侵蝕，經連夜施工後已恢復車輛通行。

工務局長馮兆麟指出，近期因豪雨導致山區土石鬆動，工務局及各區公所已全面啟動搶災應變機制，持續清理殘留土石、加強巡檢易坍方地點。他呼籲民眾，山區道路在雨後仍可能有落石或再坍方風險，非必要應避免進入，若必須通行，務必放慢速度、提高警覺，以確保安全。

豪雨 汐止

