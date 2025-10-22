淡水坪頂路邊坡坍方中斷 市府搶通中暫封雙向道路

新北市淡水區連日大雨引發山區災情，今中午，坪頂路往坪頂國小方向及三空泉公車站附近多處發生土石流與路基掏空，泥水夾帶石塊湧上道路，邊坡嚴重坍塌，造成交通中斷。淡水區公所與養工處獲報後緊急派員前往搶修，警方也在坪頂路288號前設置管制線，封閉雙向車道，提醒民眾切勿貿然通行。

新北市議員陳家琪表示，受連日豪雨影響，淡水坪頂路三空泉一帶邊坡坍方嚴重，部分路面崩塌中斷，現場情況危險，消防隊已設置封鎖線並提醒用路人改道行駛，「請民眾不要心存僥倖強行通過，以免發生意外」。

養工處指出，坍方地點位於北2區道約2.6公里處，現已全面封閉管制，區公所人員正加緊搶通，由於現場土石方量體龐大，預計今晚8時前可先搶通恢復單向通行。市府呼籲，北海岸地區目前仍有強降雨，請用路人留意行車安全，並配合改道指示，避免前往災點區域。