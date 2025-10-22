新北山區豪雨汐止多處坍方 已預防性撤離1596人

快訊

中央社／ 新北22日電
新北山區雨勢強勁，汐止區傳多處土石坍方修護中，連日來已預防性撤離1596人。示意圖。聯合報系資料照片
受東北季風與低壓帶影響，新北山區雨勢強勁，汐止區傳多處土石坍方修護中，連日來已預防性撤離1596人。市長侯友宜說，雨量是判斷是否停班停課的主要依據，以安全為最高原則。

侯友宜今天在市政會議後受訪表示，東北季風夾帶風神颱風外圍環流，導致山區大雨或豪雨不斷；市府依中央氣象署及天氣風險管理公司專業研判，隨時掌握天氣變化並超前部署。

他感謝各區公所不分晝夜全力備戰，也提醒近期山區邊坡含水量高，易有落石或路基掏空風險，災害應變中心24小時待命，全力防範災情擴大。

教育局告訴中央社記者，包括迎風面地區的各學校，今天都正常上課，學校會依據地形與天氣隨時因應。

侯友宜表示，雨量為決定是否停班課的重要指標之一，市府依據氣象署資訊與天氣風險管理公司滾動式評估，以安全為最大考量。山區雨勢較大，連日來已經累計已預防性撤離1596人並妥善安置；邊坡危險區域同步封鎖道路，避免意外。

消防局長陳崇岳在會中報告，截至今天上午8時，市內共受理171件災情通報，以路樹倒塌與積淹水為主。中央發布新北市土石流潛勢溪流104條，其中7區40條列紅色警戒、6區64條為黃色警戒。

陳崇岳說，北海岸與東南山區如平溪、雙溪、貢寮等降雨明顯，汐止累積，沿海地區出現最高6公尺巨浪，已勸離33名觀浪遊客。預估明天起降雨影響將逐漸減弱。

工務局長馮兆麟補充，汐止區長青路210巷出現土石坍方，汐止區公所與市府工務局養護工程處已派2組工班前往搶修，汐止區康寧街815巷康寧街災點由公所現場處理，持續監控山區邊坡穩定情形。

