豪雨釀災台鐵平溪線鐵軌路基掏空逾百公尺 短時間難復駛
東北角連日豪雨成災，平溪線已連3天停駛，位平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處，今天因大雨沖刷地層滑動，造成鐵軌底部路基掏空，長逾百公尺，目前平溪支線短時間無法復駛。區公所通報台鐵宜蘭工務處人員會勘搶修相關作業，平溪線短時間恐難復駛。
今天上午9時22分，平溪區嶺腳車站附近至嶺腳瀑布處通報發生鐵軌路基掏空，瑞芳警分局派遣平溪所員警到場查看，發現是地層滑動造成鐵軌底部路基掏空，平溪區公所通報台鐵及相關局處共同會勘處理。
現場崩塌情況嚴重，整個路基流失，鐵軌岌岌可危，路基邊坡因連日大雨土石滑落嚴重，台鐵人員指搶修將恐要一段時間，平溪線短期恐難復駛。
台鐵公司上午表示，受持續強降雨影響，平溪線今天暫停列車營運，因沿線部分路段仍有落石及土石滑落情形，將依天候狀況，待確認邊坡穩定及路線安全無虞後再復駛。
停駛期間，台鐵公司已啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站（停靠公車站牌），並採折返方式行駛。
