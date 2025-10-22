陽明山狂風暴雨原因曝 氣象署：風力不亞於颱風 低氣壓是否成颱再觀察

今天的天氣持續受到東北季風和低壓帶雙重影響之下，水氣偏多，中央氣象署持續針對新竹以北、宜蘭、花蓮發布豪大雨特報，其中在大台北山區雨勢特別明顯。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天要注意豪大雨、強風、大浪的情形，降雨的部分，今天要特別留意基隆北海岸、宜蘭、大台北山區一帶還是會出現豪雨等級以上降雨。

昨天累積至今天上午10時的雨量，李孟軒表示，新竹以北到宜蘭地區的降雨比較明顯，最多的雨量大致上在台北市、新北市這條雨帶上，尤其台北市陽明山區超過800毫米降雨的情形，宜蘭降雨上面也是比較明顯、部分地區接近500毫米。

為什麼陽明山區在後續雨量特別明顯？李孟軒表示，影響台灣的系統有兩個，一個是北邊的大陸冷高壓帶來的東北季風，另外就是在台灣東方有一個低氣壓，它逆時針環流也是會帶來偏北風的情形。過去這段時間，這個低壓位置在台灣東北側，和東北季風輻合區域是偏北北東風的。另外在高低壓的配置之下，它的氣壓差也會特別明顯，導致台灣附近風速也是特別強勁。

李孟軒表示，比較強的風帶來豐沛的水氣，再遇到陽明山的地形攔阻之下，整體上來說在陽明山上會有長時間持續降雨發生。另外，陽明山的時雨量20至30毫米左右，整體累積到了24小時有機會來到超大豪雨的等級。

近期降雨情況，李孟軒表示，台灣東方海面有一個逆時針旋轉環流，是低氣壓所在位置，它的外側也有順著偏北風帶來水氣下來，迎風面大台北山區、宜蘭山區也是雨量偏多的情況。

未來降雨趨勢，李孟軒表示，今天白天降雨熱區位在大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區，尤其宜蘭山區隨著東邊的低壓逐漸往南方移動，所以風向上偏東北風，迎風面就是主要宜蘭為主，所以平地山區今天白天降雨有機會比昨天來得多一些，花蓮地區降雨也會有逐漸增加趨勢。

今晚到明天清晨也是類似的，李孟軒表示，留意宜蘭山區雨量持續偏多，大台北地區、桃園、花蓮也持續有降雨情況。到了明天白天低壓逐漸往南邊遠離過程，不過台灣附近東北風的環境之下水氣偏多，尤其宜蘭地區降雨上相對比較明顯，大台北地區降雨和今天比有機會減少一些，降雨時間上還是屬於持續性的情況。

至於在東北季風影響之下，溫度也是比較偏低，李孟軒表示，尤其迎風面北部和東北部地區，昨天開始都是比較偏涼的情形。今 天預估白天高溫24度左右，中南部29至32度，南來北往留意溫差偏大，金、馬高溫也大概只有21至22度。今晚到明天清晨整體低溫部分，北部、東北部22度左右，各地22至25度，其他地方早晚也是偏涼情形。

沿海風浪偏強，李孟軒表示，東北風明顯偏強，蘭嶼、綠島、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

李孟軒表示，今天各地沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，新北彭佳嶼、富貴角、台北港、龍洞、宜蘭蘇澳及台東的台東、成功已觀測到3至7.5米的浪高。

昨晚到今晨不少民眾收到強風和巨浪的國家級警報。李孟軒表示，昨天發布的強風告警訊息主要是針對台灣沿海地區，因為這波風力不單純是東北季風，東邊有低壓影響，在兩者交互影響之下，沿海的風力比起單純的東北季風來得特別強勁。

「它的風力不亞於颱風等級」，李孟軒表示，昨晚有發布強風提醒，沿海地區可能會有10級陣風。

至於發布的情況，李孟軒表示，因為過去氣象署發布災防告警訊息的部分，天氣上針對颱風的強風告警，另外就是致災性豪雨部分，其他比較特殊事件例如這次東北季風偏強和低壓帶雙重影響之下的事件，這種情況會去透過內政部的系統來發布，主要是提醒大家沿海地區風力特別強勁，要注意安全。