快訊

藝人閃兵案！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

新北汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中 上方2戶6人撤離

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中，交通大受影響，2戶撤離。圖／何元楷提供
汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中，交通大受影響，2戶撤離。圖／何元楷提供

新北市汐止區康寧街近福德一路，今天上午因連日大雨邊坡土石坍方，樹木、大批土泥滑落至馬路，交通一度中斷，目前封閉一車道搶修中。交通大受影響，區公所撤離上方2戶6人。

今天上午6點多汐止雨勢仍大，很多汐止開車上班出門民眾發現康寧街靠近福德一路路口處，邊坡發生大量土石坍方，樹木、大批土泥滑落至馬路，交通一度中斷，現場車流受阻，社后派出所趕至現場疏導交通，汐止區公所派員搶修。

立委羅智強辦公室主任何元楷表示，連日大雨不斷，今天早上出門上班的路上，接到汐止傳出災情，他趕往處理，見現場邊坡坍塌，樹木與泥土滑落至馬路，造成交通一度中斷，市府相關單位第一時間封鎖現場、疏導人車。

汐止區公所表示，目前邊坡上方共有2戶居民都已經撤離，市府也已安排安置與收容所，所幸沒有人員受傷，預計下午3點前會先完成暫時性處理，但由於近日天氣不穩、雨勢不斷，邊坡仍有再次坍塌的風險，目前只能先做短期緊急處理，後續補強工程需待天氣穩定，再由專業單位評估安全與施工。

何元楷表示，因康寧街是通勤上高速公路重要路段，希望新北市府能夠在交通的部分多注意，多疏導交通，因應交通的影響及維護現場安全。

汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中，交通大受影響，2戶撤離。圖／何元楷提供
汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中，交通大受影響，2戶撤離。圖／何元楷提供
汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中，交通大受影響，2戶撤離。圖／何元楷提供
汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中，交通大受影響，2戶撤離。圖／何元楷提供
汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中，交通大受影響，2戶撤離。圖／何元楷提供
汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中，交通大受影響，2戶撤離。圖／何元楷提供
汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中，交通大受影響，2戶撤離。圖／何元楷提供
汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中，交通大受影響，2戶撤離。圖／何元楷提供

汐止

延伸閱讀

中職／台灣大賽G4延賽！連日大雨場地不佳 暫定23日再戰

平溪線因豪雨今停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

山區續降雨 北市文山區邊坡滑落疏散11戶31人

雨下不停！ 7縣市大雨特報 台北市「紫爆」、基隆北海岸及宜蘭留意大豪雨

相關新聞

陽明山狂風暴雨原因曝 氣象署：風力不亞於颱風 低氣壓是否成颱再觀察

今天的天氣持續受到東北季風和低壓帶雙重影響之下，水氣偏多，中央氣象署持續針對新竹以北、宜蘭、花蓮發布豪大雨特報，其中在大...

北市寶藏巖地區防土隔板崩塌 市府急撤離1戶4人

連日豪雨，台北市災害防救辦公室指出，至今天上午7時，依據紅、黃警戒疏散撤離維持31戶79人。另外，由於21日晚上文山區景...

新北汐止康寧街大雨邊坡土石坍方搶修中 上方2戶6人撤離

新北市汐止區康寧街近福德一路，今天上午因連日大雨邊坡土石坍方，樹木、大批土泥滑落至馬路，交通一度中斷，目前封閉一車道搶修...

影／新北汐止塞爆！康寧街土石崩落、路樹倒塌 交通大塞車

新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車...

豪雨炸雙北！北市文山區大面積土石崩落撤離31人 里長：第一次見

東北季風及低氣壓影響，為雙北帶來驚人雨量，而文山區景華街昨晚也傳出土石流狀況，波及周邊民宅，消防局等專業單位到場後緊急疏...

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

桃園市大園區不少民眾今晨4時20分收到「沿海巨浪告警」緊急警報，以為是地震的國家級警報，在睡夢中驚醒，一看是巨浪告警，驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。