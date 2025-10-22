影／新北汐止塞爆！康寧街土石崩落、路樹倒塌 交通大塞車

新北市汐止區康寧街與福德一路口今天凌晨發生土石坍塌及路樹倒塌，嚴重影響交通，加上雨勢不斷，今早上班交通尖峰時段造成上班車流嚴重塞爆，汐止區公所今早8時許已調派人員及機具前往清除中。

汐止警方今天凌晨4時27分獲報，康寧街及福德一路口有大量土石坍塌影響交通，立即派員到場查處。轄區社后後出所員警到場查看，發現為邊坡土石及路樹，疑因連日大雨發生坍塌，占據一線車道，立即拉封鎖線並由員警現地進行管制。

汐止警方為避免土石泥流影響駕駛用路人安全，現場由員警封閉康寧街往東湖方向兩線車道，並由汐止區公所調派人員與機具前往清除，預計今天中午過後可以清除完畢，警方也將評估現場安全無虞後再行開放正常通行。

汐止區湖興里長郭書成在臉書貼文指目前的護坡坍塌處理情形，他表示，康寧街福德一路口站牌處，上方康寧街753巷2弄26號處護坡坍塌，護坡土石與路樹滑落至康寧街主幹道，目前4車道僅剩2車道通行。

汐止區公所已在現場搶災、派出所已在現場指揮、消防已至現場挾持救災、區長於7點抵達現場至災區與住戶溝通預計處理時間：至少6小時以上，目前撤離人數：2戶6人，並與周遭住戶已建立聯繫隨時因應狀況變動擴大撤離範圍。請大家路過小心慢行、注意安全。