豪雨炸雙北！北市文山區大面積土石崩落撤離31人 里長：第一次見

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市文山區景華街128巷山坡昨晚土石崩落，由里長、員警、社區主委緊急疏散11戶31人。記者李奕昕／翻攝
台北市文山區景華街128巷山坡昨晚土石崩落，由里長、員警、社區主委緊急疏散11戶31人。記者李奕昕／翻攝

東北季風及低氣壓影響，為雙北帶來驚人雨量，而文山區景華街昨晚也傳出土石流狀況，波及周邊民宅，消防局等專業單位到場後緊急疏散周邊住戶，在地里長也還原當時狀況，從下午5時起就接獲里民通報，這種大面積土石崩落也是第一次看到。

文山區景華街128巷山坡，昨晚有居民報案指邊坡土石持續滑落，消防隊趕抵見土石滑落有擴大情形，市政府大地工程處及警方也到場處理，發現土石有持續崩落跡象，緊急疏散附近住戶。

景東里長高鳳謙還原昨天狀況表示，昨天下午5時起陸續接獲里民通報，有民宅後方有土石滑落狀況，她也趕到現場查看並通報警消到場，有於滑落位置在民宅後方無法肉眼可見，經技師到場評估後，大約7時起請受影響居民先做預防性撤離，防止進一步財損發生。

截至今日0時，該處已撤離鄰近住戶共11戶31人，21人於旅館、10人依親，高鳳謙說，該地為處山區若雨勢較大難免會有小碎石滾落狀況，但如此大規模土石崩落狀況幾乎沒有發生過，可能與連日大雨導致結構遭破壞。

台北市文山區景華街128巷山坡，今天晚間土石崩落，由里長、員警、社區主委緊急疏散11戶31人。記者李奕昕／翻攝
台北市文山區景華街128巷山坡，今天晚間土石崩落，由里長、員警、社區主委緊急疏散11戶31人。記者李奕昕／翻攝

相關新聞

豪雨炸雙北！北市文山區大面積土石崩落撤離31人 里長：第一次見

東北季風及低氣壓影響，為雙北帶來驚人雨量，而文山區景華街昨晚也傳出土石流狀況，波及周邊民宅，消防局等專業單位到場後緊急疏...

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

桃園市大園區不少民眾今晨4時20分收到「沿海巨浪告警」緊急警報，以為是地震的國家級警報，在睡夢中驚醒，一看是巨浪告警，驚...

山區續降雨 北市文山區邊坡滑落疏散11戶31人

氣象預報大台北山區持續降雨。北市警消21日晚間8時39分獲報文山區景華街128巷後山邊坡土石又開始持續滑落，先做撤離。北...

北市文山區晚間山坡土石崩落 緊急疏散6戶共14人

台北市文山區景華街128巷山坡，今天晚間8時半有居民報案，指邊坡土石持續滑落，消防隊趕抵見土石滑落有擴大情形，市政府大地...

北部大雨連2天 今起花蓮雨增強

受到東北季風和低氣壓影響，北部、東半部持續大雨，台北市擎天崗二天累積雨量近千毫米。中央氣象署表示，隨著低壓系統往南移動，...

宜蘭除了蘇澳鎮兩里、大同鄉兩校 晚間再追加頭城2里1校停班停課

宜蘭縣明天各機關學校正常上班上課，原本縣府晚間8時公布蘇澳鎮永春里、永樂里位處土石流紅色警戒區，大同鄉南山國小及四季國小...

