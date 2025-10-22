豪雨炸雙北！北市文山區大面積土石崩落撤離31人 里長：第一次見

東北季風及低氣壓影響，為雙北帶來驚人雨量，而文山區景華街昨晚也傳出土石流狀況，波及周邊民宅，消防局等專業單位到場後緊急疏散周邊住戶，在地里長也還原當時狀況，從下午5時起就接獲里民通報，這種大面積土石崩落也是第一次看到。

文山區景華街128巷山坡，昨晚有居民報案指邊坡土石持續滑落，消防隊趕抵見土石滑落有擴大情形，市政府大地工程處及警方也到場處理，發現土石有持續崩落跡象，緊急疏散附近住戶。

景東里長高鳳謙還原昨天狀況表示，昨天下午5時起陸續接獲里民通報，有民宅後方有土石滑落狀況，她也趕到現場查看並通報警消到場，有於滑落位置在民宅後方無法肉眼可見，經技師到場評估後，大約7時起請受影響居民先做預防性撤離，防止進一步財損發生。