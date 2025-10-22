強降雨狂炸 台鐵平溪線今仍停駛 啟動「類火車」接駁

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
受持續強降雨影響，為確保行車安全，台鐵公司平溪線暫停列車營運。示意圖。圖為平溪線、宜蘭線交會點三貂嶺車站。聯合報系資料照
受持續強降雨影響，為確保行車安全，台鐵公司今天平溪線暫停列車營運。另因沿線部分路段仍有落石及土石滑落情形，本公司將按天候狀況持續觀察，待確認邊坡穩定及路線安全無虞後再行復駛，並即時公告。

停駛期間，台鐵公司已啟動公路接駁措施，協助旅客往返平溪線各站，接駁車停靠站包括瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等站（停靠公車站牌），並採折返方式行駛。瑞芳站發車時刻為08:30、10:30、14:00及16:00，如18:00後仍有旅客前往平溪線，將再洽客運業者加開接送車輛。

旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話（02-2191-0096、0800-765-888）或就近車站查詢最新列車資訊。請旅客行前多加留意最新運行資訊，造成不便，敬請見諒。

