今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

桃園市大園區不少民眾今晨4時20分收到「沿海巨浪告警」緊急警報，以為是地震的國家級警報，在睡夢中驚醒，一看是巨浪告警，驚訝「第一次收到」。

警報內容為，「沿海巨浪告警，您所在地之沿岸已有長浪及6米以上的巨浪，請遠離沿岸地區」。

而昨天深夜不少人就收到強風巨浪的告警訊息，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，收到警報的位置在桃園沿海，北台灣天候不佳，無論在沿海、在山區、在平地都要注意安全。網友留言，「花蓮也有收到，超級問號」、「新竹市區也收到了」、「基隆平地 一直收到警報」、「之前颱風進來也沒吹成這樣」、「咕嚕咕嚕咕嚕」。

東北季風影響，沿海空曠地區及各離島留意較強陣風，中央氣象署表示，尤其新竹至雲林、恆春半島及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島有 11 級左右強陣風。台灣各沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，尤

其今天至明天基隆北海岸、中部以北及澎湖沿海有5至6米以上浪高，避免前往海邊活動。

氣象署發布長浪即時訊息，今天各地（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前新北（彭佳嶼、富貴角、台北港、龍洞）、宜蘭（蘇澳）及台東（台東、成功）已觀測到3至7.5米的浪高。