快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

聽新聞
0:00 / 0:00

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
桃園市大園區不少民眾今晨4時20分收到「沿海巨浪告警」緊急警報。記者楊德宜／翻攝
桃園市大園區不少民眾今晨4時20分收到「沿海巨浪告警」緊急警報。記者楊德宜／翻攝

桃園市大園區不少民眾今晨4時20分收到「沿海巨浪告警」緊急警報，以為是地震的國家級警報，在睡夢中驚醒，一看是巨浪告警，驚訝「第一次收到」。

警報內容為，「沿海巨浪告警，您所在地之沿岸已有長浪及6米以上的巨浪，請遠離沿岸地區」。

而昨天深夜不少人就收到強風巨浪的告警訊息，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，收到警報的位置在桃園沿海，北台灣天候不佳，無論在沿海、在山區、在平地都要注意安全。網友留言，「花蓮也有收到，超級問號」、「新竹市區也收到了」、「基隆平地 一直收到警報」、「之前颱風進來也沒吹成這樣」、「咕嚕咕嚕咕嚕」。

東北季風影響，沿海空曠地區及各離島留意較強陣風，中央氣象署表示，尤其新竹至雲林、恆春半島及澎湖馬祖、蘭嶼、綠島有 11 級左右強陣風。台灣各沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，尤

其今天至明天基隆北海岸、中部以北及澎湖沿海有5至6米以上浪高，避免前往海邊活動。

氣象署發布長浪即時訊息，今天各地（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前新北（彭佳嶼、富貴角、台北港、龍洞）、宜蘭（蘇澳）及台東（台東、成功）已觀測到3至7.5米的浪高。

馬祖 澎湖 國家級警報

延伸閱讀

逾600名遊客受天候影響滯留馬祖 今啟動4架次軍機疏運

澎湖淨海行動力 獨木舟靈活協助清理海漂垃圾

澎湖強風大浪 路樹傾倒、圓軸蟹爬上路面

布澎藍色公路客運季節性停航 旅遊業推澎湖超值遊程搶客

相關新聞

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

桃園市大園區不少民眾今晨4時20分收到「沿海巨浪告警」緊急警報，以為是地震的國家級警報，在睡夢中驚醒，一看是巨浪告警，驚...

北部大雨連2天 今起花蓮雨增強

受到東北季風和低氣壓影響，北部、東半部持續大雨，台北市擎天崗二天累積雨量近千毫米。中央氣象署表示，隨著低壓系統往南移動，...

山區續降雨 北市文山區邊坡滑落疏散11戶31人

氣象預報大台北山區持續降雨。北市警消21日晚間8時39分獲報文山區景華街128巷後山邊坡土石又開始持續滑落，先做撤離。北...

北市文山區晚間山坡土石崩落 緊急疏散6戶共14人

台北市文山區景華街128巷山坡，今天晚間8時半有居民報案，指邊坡土石持續滑落，消防隊趕抵見土石滑落有擴大情形，市政府大地...

宜蘭除了蘇澳鎮兩里、大同鄉兩校 晚間再追加頭城2里1校停班停課

宜蘭縣明天各機關學校正常上班上課，原本縣府晚間8時公布蘇澳鎮永春里、永樂里位處土石流紅色警戒區，大同鄉南山國小及四季國小...

基隆港邊風勢仍強勁 原國光客運站址今晚整片圍籬傾倒

基市府在原國光客運臨時站址施作鋪面工程，臨近忠一路的圍籬今晚被強風吹垮。工務處表示，已接獲通知並派員處理中，確保工地及往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。