山區續降雨 北市文山區邊坡滑落疏散11戶31人

中央社／ 台北22日電
台北市災害防救辦公室表示，根據台北市工務局大地工程處回報，文山區景華街128巷86號附近邊坡崩塌案，經評估邊坡持續崩塌中，截至22日0時撤離11戶31人。（翻攝照片）
台北市災害防救辦公室表示，根據台北市工務局大地工程處回報，文山區景華街128巷86號附近邊坡崩塌案，經評估邊坡持續崩塌中，截至22日0時撤離11戶31人。（翻攝照片）

氣象預報大台北山區持續降雨。北市警消21日晚間8時39分獲報文山區景華街128巷後山邊坡土石又開始持續滑落，先做撤離。北市災防辦彙整，截至22日凌晨0時撤離11戶31人。

台北市警消晚間8時39分獲報，民眾稱文山區景華街128巷後山邊坡土石又開始持續滑落，且現場土石滑落有擴大情形，立即派員到場處理，先協助疏散6戶共14人。

台北市災害防救辦公室表示，根據台北市工務局大地工程處回報，文山區景華街128巷86號附近邊坡崩塌案，大地工程處防災中心輪值主管已率監造廠商技師至現場勘查，經評估邊坡持續崩塌中，無法立即處理，恐有影響住戶安全疑慮。

最新資訊顯示，截至22日0時，已撤離鄰近住戶計11戶31人。文山區公所已配合大地處現場評估安全性，協助住戶做預防性疏散撤離，安置21人於旅館、10人依親。

台北市災防辦說，此處10幾年前曾發生土石崩落，目前仍有泥流，大地工程處已在現場拉起警示帶，並作初步土石緩衝處理。台北市災害應變中心輪值指揮官、台北市副秘書長俞振華已指示民政局及文山區公所，先做好疏散撤離民眾的安置作業。

中央氣象署21日說，21、22日2天是這波豪雨事件降雨最顯著期間，大台北山區如擎天崗可能有超大豪雨；持續性降雨預估至24、25日，未來3天總雨量以大台北與宜蘭山區上看1100毫米最顯著。

農業部水保署21日晚上發布「1020豪雨土石流及大規模崩塌警戒區預報」第10報，累計59條土石流紅色警戒，分布區域包含台北市士林區新安里、溪山里。同時發布132條土石流黃色警戒，分布區域包含台北市北投區湖田里，文山區老泉里、指南里、政大里，南港區舊莊里，內湖區大湖里、碧山里、金瑞里。

