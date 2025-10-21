快訊

北部大雨連2天 今起花蓮雨增強

聯合報／ 本報記者／連線報導
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供

受到東北季風和低氣壓影響，北部、東半部持續大雨，台北市擎天崗二天累積雨量近千毫米。中央氣象署表示，隨著低壓系統往南移動，東半部風力今天會開始增強，花蓮地區雨勢也將逐漸增強，尤其是宜花交界地帶、花東地區降雨機率都會開始增高，台南以北內陸、大台北地區更可能會出現八級以上陣風，提醒民眾從事戶外活動務必留意。

雙北撤千人 花蓮今五區停班課

風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，北北桃基宜雨勢大，單是雙北就出現三一二件災情、撤離上千人。宜蘭縣昨放豪雨災防假，縣府評估雨勢會逐漸轉小，蘇澳鎮永春、永樂里和大同鄉南山、四季國小及分校今停班停課。花蓮縣長徐榛蔚昨晚表示，為因應秀林鄉堰塞湖防災情勢，今天五區停班停課。

汐止東山 大規模崩塌紅色警戒

新北撤離一三九六人，汐止東山里列大規模崩塌紅色警戒；新竹縣尖石鄉秀巒村土石流及大規模崩塌黃色警戒，鄉公所預防性撤離一三六人；宜蘭發布土石流紅色警戒，蘇澳永樂、永春里撤離四十二人，龜山島封島；北市陽明山五校停課，全市疏散七十九人；基隆港一艘船傾斜，船首沉沒。

北市陽明山區 達超大豪雨標準

中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，目前在蒙古地區有一冷高壓，帶來的冷空氣，為台灣帶來東北季風的天氣型態，再加上台灣東方海面有一個微弱的低壓系統，逆時針環流為東北風帶來增強的影響，導致台灣降雨劇烈，包括新竹以北、宜蘭雨勢都相當明顯，其中又以台北市的陽明山區最為顯著，已達到超大豪雨的標準。

根據氣象署統計，從前天到昨天晚間八時廿分止，擎天崗累積雨量高達九八六點五毫米，新北五指山也有七五九點五毫米，宜蘭、基隆累積雨量也超過四五○毫米，桃園破四百毫米。

至於未來的降雨預估，葉致均說，隨著低壓帶南移，桃園以北、宜蘭地區雨勢仍持續，特別是基隆北海岸、大台北山區時雨量仍高達近四十毫米，今天白天開始，花蓮地區的雨勢也基建增強，花東地區降雨機率增加，北部、宜花雨勢明顯，有局部大雨、豪雨發生機率。

大雨特報 花蓮

