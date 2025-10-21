聽新聞
基隆港邊風勢仍強勁 原國光客運站址今晚整片圍籬傾倒
基市府在原國光客運臨時站址施作鋪面工程，臨近忠一路的圍籬今晚被強風吹垮。工務處表示，已接獲通知並派員處理中，確保工地及往來人車安全。
基隆火車站改建完成後，基隆市前市長林右昌任內推動興建轉運站、打通忠一路連接中山一路，原國光客運車站在2018年4月間拆除，並在舊基隆火車站旁興建臨時站營運。城際轉運站去年7月啟用，國光客運進駐後，臨時站就停用閒置。
工務處表示，國光臨時站原址納入「市港再生標竿計畫」整體規畫，都發處已完成國光客運臨時站空間改善工程設計，未來串接周邊國門廣場、海洋廣場、西岸旅運中心、轉運站和火車站，成為交通樞紐中心場域。
工程發包前，市府先編列600萬元預算施做臨時性舖面，維持民眾通行安全，上月在工區四周搭建圍籬。今天基隆港邊風勢仍強勁，靠近忠一路的圍籬被強風吹垮。
基隆市議員施偉政得知訊息前往查看，並要求工務處趕快善後，以免衍生意外，造成民眾生命財產損失。工務處長簡翊哲表示，已接獲災情通報，並派員處理中。
