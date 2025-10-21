北海岸風雨不歇！民代籲市府10點前重新評估

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳家琪呼籲市府今晚10點前，重新評估北海岸地區的狀況，審慎研判是否應採取更合理的措施與應變。圖／翻攝自陳家琪臉書
連日豪雨重創新北北海岸地區，多處傳出積水與土石崩塌災情。新北市議員陳家琪指出，昨上午雨勢驚人，短短數小時內，北海岸多處已出現嚴重積水與災情，她也第一時間會同里長與區長前往現場勘查、協調排水與通報處理，呼籲市府應儘速檢討防災應變機制，「地方的辛苦，真的只有親眼看到才知道。」

陳家琪表示，每一場大雨都是對基礎建設與防災能力的考驗，近兩日北海岸風雨未歇，土石流警報一條接一條、紅色警戒仍持續中，淡江大學周邊更發生大規模崩塌，許多居民與學生都在風雨中冒險通勤，安全風險令人憂心。

她強調，地方民眾不是為了「放假」而呼籲停班課，而是因為「安全真的有問題」。陳家琪呼籲市府應在今晚10點前，重新評估北海岸地區的狀況，審慎研判是否應採取更合理的措施與應變，避免讓鄉親一次又一次暴露在危險之中。

陳家琪也呼籲，未來在極端氣候下的決策應更貼近地方實況，中央與地方的防災應變資訊應整合到位，「不要等到災情發生了，才發現決策太慢。」她強調，防災與救災都應該「先安全、後方便」，盼市府正視基層聲音。

