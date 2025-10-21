北北宜22日續防豪雨 宜花交界愈晚雨勢將增強

快訊

中央社／ 台北21日電
氣象署表示，台灣持續受東北季風及低氣壓影響，桃園以北、宜蘭雨勢持續，今天北市山區累積雨量已逾500毫米。聯合報記者季相儒／攝影
氣象署表示，台灣持續受東北季風及低氣壓影響，桃園以北、宜蘭雨勢持續，今天北市山區累積雨量已逾500毫米；明天雨區會逐漸移至宜花交界、愈晚降雨愈明顯，大台北、宜蘭山區續防豪雨以上降雨。

昨天因東北季風及第24號颱風風神外圍環流影響，中央氣象署已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。今天晚間持續舉辦「1020豪雨事件」記者會。

根據氣象署網站，今天截至晚間8時，累積雨量以台北市士林區548.5毫米最多、台北市士林區擎天崗也有523.5毫米；其他縣市部分，新北市汐止區456.5毫米、基隆市七堵區230.5毫米。

氣象署預報員葉致均表示，今天台灣受低氣壓及東北季風雙重影響，明天低氣壓會再往南移動，東半部風力會逐漸增加，而桃園以北、宜花地區雨勢仍然相當明顯。

葉致均說，根據統計，昨天至今天晚間8時，累積雨量較明顯區域，台北市擎天崗已達980.5毫米、新北市754.5毫米；基隆、宜蘭也有450至500毫米。

葉致均指出，今晚明晨桃園以北、宜蘭地區會持續降雨；明天白天台灣東側的低壓南移，宜花交界降雨愈晚愈明顯，提醒大台北、宜蘭山區仍有局部豪雨以上等級降雨，目前預估23、24日北部、東北部仍有局部豪雨以上等級的降雨，25日才會逐漸和緩。

葉致均提醒，今天雲林以北、東半部風力明顯，已觀測到9至10級強陣風，其中苗栗、台中、彰化、澎湖等地區也有11級強陣風，明天強陣風的情況仍會持續；另外，今天台灣各沿海都觀測到3公尺以上浪高，基隆北海岸也有6以尺以上浪高明天，明天東半部、北部海面續防5、6公尺左右浪高。

