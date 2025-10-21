北部雨下不停…擎天崗累積雨量近千毫米 雨帶明起南移、花蓮降雨提升

快訊

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
基隆北海岸、新北附近海面今天都觀測到6米以上浪高，台灣附近海面明天都容易有3米以上浪高，尤其是台東以北、澎湖、北部海面容易有6米以上浪高，整體海象極差。圖／中央氣象署提供

受到東北季風和低氣壓影響，北部、東半部持續大雨，台北市擎天崗2天累積雨量近千毫米。中央氣象署表示，隨著低壓系統往南移動，東半部風力明天會開始增強，花蓮地區雨勢也將逐漸增強，尤其是宜花交界地帶、花東地區降雨機率都會開始增高，台南以北內陸、大台北地區更可能會出現8級以上陣風，提醒民眾從事戶外活動務必留意。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，目前在蒙古地區有1冷高壓，帶來的冷空氣，為台灣帶來東北季風的天氣型態，再加上台灣東方海面有1個微弱的低壓系統，逆時針環流為東北風帶來增強的影響，導致台灣降雨劇烈，包括新竹以北、宜蘭雨勢都相當明顯，其中又以台北市的陽明山區最為顯著，已達到超大豪雨的標準。

根據氣象署統計，從昨天到今天晚間8時20分止，擎天崗累積雨量高達986.5毫米，新北五指山也有759.5毫米，宜蘭、基隆累積雨量也超過450毫米，桃園破400毫米。

至於未來的降雨預估，葉致均說，隨著低壓帶往南移動，桃園以北、宜蘭地區雨勢仍然持續，特別是基隆北海岸、大台北山區的時雨量仍高達近40毫米外，明天白天開始，花蓮地區的雨勢也基建增強，花東地區降雨機率增加。

葉致均表示，明天受到東北季風影響，北部、宜花雨勢明顯，有局部大雨、豪雨發生機率。尤其是基隆北海岸、大台北、宜蘭山區有局部豪雨出現，民眾若從事山區活動要留意坍方落石，低窪地區慎防積淹水。

葉致均也提到，今天雲林以北、東半部地區風力明顯，其中澎湖、苗栗、台中、彰化等地都觀測到11級以上強陣風，明天也持續發布陸上強風警報，台南以北、東半部沿海、恆春半島都有8至11集強陣風出現的機率。

浪高部分，葉致均說，基隆北海岸、新北附近海面今天都觀測到6米以上浪高，台灣附近海面明天都容易有3米以上浪高，尤其是台東以北、澎湖、北部海面容易有6米以上浪高，整體海象極差。

受到東北季風和低氣壓影響，北部、東半部持續大雨，台北市擎天崗2天累積雨量近千毫米。圖／中央氣象署提供
明天受到東北季風影響，北部、宜花雨勢明顯，有局部大雨、豪雨發生機率。尤其是基隆北海岸、大台北、宜蘭山區有局部豪雨出現。圖／中央氣象署提供
今天雲林以北、東半部地區風力明顯，其中澎湖、苗栗、台中、彰化等地都觀測到11級以上強陣風，明天也持續發布陸上強風警報。圖／中央氣象署提供

