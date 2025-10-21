共伴效應 北市災情167件樹倒最多 4區保全戶撤離79人

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，北市災害防救辦公室表示，昨天(20日)中午過後，北市的降雨型態由對流系統移入造成的短延時強降雨，轉變成迎風面山區的持續性降雨，今天山區維持時雨量20至30毫米，市區雨勢則逐漸趨緩，入夜後時雨量小於10毫米。

北市災防辦經統計，19日14時至21日19時台北市累積降雨量，山區最大為士林區擎天崗，累積雨量986毫米；平地最大為文山區國三甲005K，累積雨量556.5毫米。

至於這次的豪雨災情，截至21日19時，北市災害應變中心共計接獲167件案件通報，以路樹傾倒73件為最大宗。已處理150件，尚有17件處理中。

四行政區撤離保全戶，截至21日19時，共計疏散撤離31戶/79人，計有士林區溪山里12戶/27人、士林區新安里6戶/12人、內湖區碧山里2戶/8人、內湖區金瑞里2戶/3人、南港區舊莊里1戶/2人、文山區政大里8戶/27人。

因共伴效應對淡水河台北市轄段影響程度降低，工務局水利處已於21日18時陸續開起淡水河沿線(新3-2號華翠至淡5號大稻埕)疏散門，但淡水河5-1、6號-維持關閉，基隆河沿線(含越堤道)維持關閉；內1、2與基11-仍維持通行，景美溪沿線維持關閉。

另交通局因應雨勢趨緩及部分水門開啟，停放於台北市萬華區及大同區(除敦煌路部分路段維持開放紅黃線停車)轄區道路紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請民眾配合於22日7時前駛離，同時停車格恢復收費。