新北累計145件災情 大雨將持續影響北海岸及東、南側山區

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
今天晚間6時副市長朱惕之召開第4次應變會議。圖／新北市消防局提供
持續受東北季風及低壓帶水氣影響，新北市災害應變中心統計，截至今日19時止，新北市已受理案件共計145件災情，其中133件已結案，其餘均派員處置中，案件類別以路樹傾倒50件最多、積淹水29件次之。據氣象署及新北市氣象團隊情資研判，預估新北市仍會有豪雨至大豪雨發生機會，21日至23日總累積雨量可能達600-1100毫米，降雨會持續影響北海岸及東、南側山區，另沿海地區仍會有8-10級強陣風、其他地區陣風也可達6-8級。

今天晚間6時副市長朱惕之召開第4次會議，聽取氣象團隊分析風雨影響及各單位的防災工作報告後，提醒各單位務必針對高風險潛勢區持續更新疏散撤離及收容安置人員清冊，沿海地區執行觀浪勸離作業，及主動向民眾說明轄內災情案件處置進度。

新北針對97條土石流潛勢溪流紅黃警戒及大規模崩塌1處紅色警戒，合計已疏散撤離達1523人(含未納入警戒區之預防性疏散)，其中53人由區公所協助安置，其餘均為依親。

針對氣象署發布北海岸長浪警戒，因新北市富貴角已有觀測超過6米以上的巨浪，也透過區公所、警察局、消防局及海巡單位動員人車前往執行觀浪勸離作業。

新北市長侯友宜市長呼籲，雨勢趨緩後，已陸續開放重新堤外道及疏洪道車輛通行，並滾動式調整周邊開放紅黃線停車區域，請用路人配合相關道路疏導措施。另因連續降雨造成邊坡土石鬆軟，山區道路易有樹倒及落石情形，請市民朋友務必注意行車安全，相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢。

