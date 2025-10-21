雨下不停！ 7縣市大雨特報 台北市「紫爆」、基隆北海岸及宜蘭留意大豪雨

受到東北季風及低氣壓影響，中央氣象署表示，今(21)日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及新北市、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。超大豪雨地區：台北市。大豪雨地區：新北市、宜蘭縣。

【中央社台北21日電】

