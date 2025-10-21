快訊

花蓮燕子口堰塞湖危機未解 秀林鄉5地區明天停班停課

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

士林地院旁起火！消防急派員撲救 起火原因待查

雨下不停！ 7縣市大雨特報 台北市「紫爆」、基隆北海岸及宜蘭留意大豪雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到東北季風及低氣壓影響，中央氣象署表示，今(21)日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及新北市、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。圖／氣象署提供
受到東北季風及低氣壓影響，中央氣象署表示，今(21)日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及新北市、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。圖／氣象署提供

受到東北季風及低氣壓影響，中央氣象署表示，今(21)日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及新北市、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。超大豪雨地區：台北市。大豪雨地區：新北市、宜蘭縣。

【中央社台北21日電】

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風及低氣壓影響，今天台北市山區、新北市山區(汐止五指山)有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨。

基隆市、台北市、新北市地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

