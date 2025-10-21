雨勢緩部分水門開 北市籲停紅黃線車22日7時駛離

台北市交通局今天表示，因應雨勢趨緩及部分水門開啟，呼籲停放在萬華區及大同區（部分）道路紅黃線的車輛，須於22日早上7時前駛離，違規將開罰並拖吊；停車格同時恢復收費。

交通局發布新聞指出，雨勢趨緩、部分水門開啟，請停放在萬華區及大同區（除敦煌路，自敦煌路80巷至承德路3段維持開放紅黃線停車）轄區道路紅、黃線等法定禁止停車處所的車輛，配合在22日早上7時前駛離。

交通局提醒，違規未駛離者，將依道路交通管理處罰條例規定拖吊移置，並處罰鍰，停車格同時恢復收費。

此外，台北市水利處說，因部分疏散門仍無法完全開啟，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，中山、松山、士林、大同（部分）區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線，仍附條件開放停車，路邊停車暫停收費。