聽新聞
0:00 / 0:00
風量、雨量未達標準 新竹縣宣布「明天照常上班上課」
受東北季風及低氣壓影響，新竹縣府持續監控山區災情，新竹縣府晚間宣布，依氣象署統計，明天預估的風量雨量未達停止上班上課標準，新竹縣明天照常上班上課。
針對尖石山區狀況，新竹縣府昨晚9時已提升新竹縣土石流及大規模崩塌災害應變為應變中心二級開設，亦請尖石鄉公所同步開設二級應變中心，召開整備會議並針對秀巒村4、5鄰（含秀巒國小）進行撤離作業，秀巒村緊急撤離及收容安置共28人，其中16人依親、12人收容安置於田埔文健站收容所。
針對尖石鄉秀巒國小旁白石溪上方的崩塌地，近日又出現細流，縣府教育局長楊郡慈今下午指出，今天校方雖因停班停課安全無虞，但考慮潛在崩塌危險，未來幾天就算預估降雨量沒達到停班停課的標準，仍會把秀巒國小師生改到田埔分校上課。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言