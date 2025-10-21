快訊

風量、雨量未達標準 新竹縣宣布「明天照常上班上課」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
中央災害應變中心今天下午3時召開線上會議，由內政部長劉世芳主持，新竹縣長楊文科率先向中央報告新竹縣災害應變情況。記者郭政芬／攝影
受東北季風及低氣壓影響，新竹縣府持續監控山區災情，新竹縣府晚間宣布，依氣象署統計，明天預估的風量雨量未達停止上班上課標準，新竹縣明天照常上班上課。

針對尖石山區狀況，新竹縣府昨晚9時已提升新竹縣土石流及大規模崩塌災害應變為應變中心二級開設，亦請尖石鄉公所同步開設二級應變中心，召開整備會議並針對秀巒村4、5鄰（含秀巒國小）進行撤離作業，秀巒村緊急撤離及收容安置共28人，其中16人依親、12人收容安置於田埔文健站收容所。

針對尖石鄉秀巒國小旁白石溪上方的崩塌地，近日又出現細流，縣府教育局長楊郡慈今下午指出，今天校方雖因停班停課安全無虞，但考慮潛在崩塌危險，未來幾天就算預估降雨量沒達到停班停課的標準，仍會把秀巒國小師生改到田埔分校上課。

