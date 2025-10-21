東北季風與低氣壓夾擊 雙北、宜蘭41條土石流紅色警戒

快訊

中央社／ 台北21日電
受東北季風及低氣壓影響，農業部發布土石流警戒，其中土石流紅色警戒41條。圖／聯合報系資料照
東北季風及低氣壓影響，農業部發布土石流警戒，其中土石流紅色警戒41條，分布於雙北及宜蘭縣，另有1處大規模崩塌紅色警戒在新北市，建請地方應勸告或強制撤離。

受到東北季風及第24號颱風風神外圍環流影響，北台灣雨勢未歇，農業部水土保持署也持續發布土石流及大規模崩塌警戒預報。

根據今天晚間6時30分最新預報顯示，有41條土石流潛勢溪流達紅色警戒，分布於台北市士林區新安里、溪山里；宜蘭縣南澳鄉東岳村，蘇澳鎮永春里、永樂里；新北市三芝區店子里、圓山里，淡水區水源里，深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里，石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區泰平里，平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、東山里等，共3縣（市）10鄉鎮市區26村（里）。

另外，也有1處大規模崩塌潛勢區紅色警戒，分布於新北市汐止區東山里。

預報顯示，有147條土石流潛勢溪流達黃色警戒，分布於台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、基隆市；2處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，分布於桃園市及新竹縣。

水保署表示，依據中央氣象署預測雨量，入夜後新北市瑞芳區可能達紅色警戒發布標準，建請提早進行預防性疏散。

土石流 東北季風 豪雨

相關新聞

未達標準！台北市明天正常上班上課 陽明山5校仍停課

北市府依據交通部中央氣象署最新發布未來24小時累積雨量預測資料，台北市平地未達停班停課標準，並經基北北桃共識，於晚上8時...

北市晚間6時起開放淡水河沿線疏散門 「這2處」維持關閉

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應對淡水河台北市部分影響程度降低，北市從晚間6時起，陸續開啟淡水河沿線新3-2號華翠至淡...

暴雨狂襲！中央災變中心：雙北、宜蘭土石流紅色警戒22條

受東北季風及低氣壓影響，中央災害應變中心今天說，馬太鞍溪形成新堰塞湖應加強警戒；另，雙北市和宜蘭縣共發布土石流紅色警戒2...

共伴效應 北市災情167件樹倒最多 4區保全戶撤離79人

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，北市災害防救辦公室表示，昨天(20日)中午過後，北市的降雨型態由對流系統移入造成的短...

新北累計145件災情 大雨將持續影響北海岸及東、南側山區

持續受東北季風及低壓帶水氣影響，新北市災害應變中心統計，截至今日19時止，新北市已受理案件共計145件災情，其中133件...

宜蘭明天正常上班上課 蘇澳鎮2里及大同鄉2校停班停課

宜蘭縣政府宣布，明天各機關及學校照常上班、上課。

