東北季風與低氣壓夾擊 雙北、宜蘭41條土石流紅色警戒

受東北季風及低氣壓影響，農業部發布土石流警戒，其中土石流紅色警戒41條，分布於雙北及宜蘭縣，另有1處大規模崩塌紅色警戒在新北市，建請地方應勸告或強制撤離。

受到東北季風及第24號颱風風神外圍環流影響，北台灣雨勢未歇，農業部水土保持署也持續發布土石流及大規模崩塌警戒預報。

根據今天晚間6時30分最新預報顯示，有41條土石流潛勢溪流達紅色警戒，分布於台北市士林區新安里、溪山里；宜蘭縣南澳鄉東岳村，蘇澳鎮永春里、永樂里；新北市三芝區店子里、圓山里，淡水區水源里，深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里，石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區泰平里，平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、東山里等，共3縣（市）10鄉鎮市區26村（里）。

另外，也有1處大規模崩塌潛勢區紅色警戒，分布於新北市汐止區東山里。

預報顯示，有147條土石流潛勢溪流達黃色警戒，分布於台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、基隆市；2處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，分布於桃園市及新竹縣。

水保署表示，依據中央氣象署預測雨量，入夜後新北市瑞芳區可能達紅色警戒發布標準，建請提早進行預防性疏散。