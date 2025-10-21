快訊

北市晚間6時起開放淡水河沿線疏散門 「這2處」維持關閉

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市水利處宣布，淡水河（新3-2號華翠至淡6號敦煌）水門開啟。圖／北市水利處提供
北市水利處宣布，淡水河（新3-2號華翠至淡6號敦煌）水門開啟。圖／北市水利處提供

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應對淡水河台北市部分影響程度降低，北市從晚間6時起，陸續開啟淡水河沿線新3-2號華翠至淡5號大稻埕疏散門。但後續仍有間歇性降雨，針對地勢較低的淡5-1國順、淡6敦煌疏散門維持關閉。

淡水河水位已逐漸下降，部分高灘地漫淹，北市水利處已派員勘查，並進行路面清洗及殘枝移除作業，因河濱公園低水護岸及人行、自行車道有雜枝、淤泥及落葉等，提醒民眾進入河濱公園仍須注意安全。

水利處指出，基隆河上游集水區持續降雨且員山子分洪道仍持續分洪中，五堵、社后橋等水位站仍達疏散門關閉條件，北市基隆河沿線低水護岸均有漫淹情形，故基隆河沿線疏散門及越堤坡道仍維持關閉。

另外，內1、2號及基11疏散門間堤外便道往返內湖汐止，持續開放，水利處將加派人力監視水位，如有漫淹至堤外便道風險時將緊急關閉，請市民朋友盡量改道行駛或於通行前注意相關管制訊息。另景美溪寶橋水位站仍超過三級警戒水位，故景美溪沿線疏散門仍維持關閉。

最新疏散門啟閉情形可上網查詢（https://taipeiheo.aws-gov.org/public/realtime）或至戀戀水綠台北水利LINE官方帳號查詢（官方帳號LINE首頁下方/防災功能/其他資訊/台北市民眾水情資訊）。

