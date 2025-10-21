強風豪雨發威 淡水新興里建案鐵皮又倒里長嘆很危險

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，從昨天開始北台灣進入風雨交加的天氣型態，而在新北市淡水區中山北路一段247巷裡頭，今天清晨風雨正大的時候，一處建案工地的鐵皮圍籬被吹倒，甚至鐵片還被吹到馬路上，新興里長指出，從110年開始到今年已經是第五次發生這樣的情況，可說是非常誇張。

新興里長吳錦泉表示，今天清晨有里民通報，到現場時發現淡水警方已經用路障三角警示圍了起來，現場也發現鐵皮四散在馬路上，還好當時是半夜時刻，沒有人車經過，也沒造成人員受傷。

里長表示，此工地建案屢屢出狀況，這次是第五次鐵皮倒下，而中山北路一段247巷鄰近國中小學，有許多家長騎機車還有行人經過，也算是市中心，人車非常多，常常發生這樣的問題，造成用路人安全上的威脅，因此也希望市府主管單位能夠有效的管理監督，避免類似情況再度發生。