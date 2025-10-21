暴雨狂襲！中央災變中心：雙北、宜蘭土石流紅色警戒22條

受東北季風及低氣壓影響，中央災害應變中心今天說，馬太鞍溪形成新堰塞湖應加強警戒；另，雙北市和宜蘭縣共發布土石流紅色警戒22條，新北市有1處大規模崩塌紅色警戒。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖（第47次）、立霧溪堰塞湖（第6次）暨1020豪雨（第1次）中央災害應變中心下午進行工作會報暨情資研判會議，由指揮官、內政部長劉世芳主持，並和雙北市、新竹縣、宜蘭縣和花蓮縣政府視訊。

國家災害防救科技中心報告表示，東北季風及颱風外圍環流持續影響台灣，主要降雨區為新竹以北及東半部地區。包括新北市、宜蘭縣、基隆市、台北市、桃園市與新竹縣的沿海、河口與低窪地區，須注意強降雨造成積淹水災情。

另外，坡地易致災區為雙北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、花蓮縣及新竹縣等7個縣市山區。

農林漁牧組表示，直升機於上午8時30分空勘發現，馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方800公尺處右岸邊坡滑動，阻塞馬太鞍溪形成水潭。為免後續潰決影響，已發布緊急通報，並通知水利署馬太鞍溪下游河道內施工人員撤離。

另外，也通知公路局便橋注意隨時交通管制；通知光復鄉及大馬村長，撤離大馬堤防後方低窪區域住戶。

立霧溪燕子口堰塞湖部分，今天蓄水量為195萬噸，水位距離壩頂尚有2.94公尺，昨天已完成堰塞湖監控面板系統，若有異常將通知相關單位及民眾警戒；林業保育署派遣機具持續進行開設作業道與刷坡工作向壩體推進，將視現場降雨狀況，持續施工至壩頂之後進行降挖作業。

農林漁牧組說，中午12時30分已發布土石流紅色警戒22條（雙北市和宜蘭縣）、黃色警戒166條（雙北市、桃園市、新竹縣、基隆市、宜蘭縣），發布大規模崩塌紅色警戒1處（新北市）、大規模崩塌黃色警戒2處（桃園市、新竹縣）。

交通工程組也提到，花蓮縣政府所管轄的錦文橋，已於19日完成封閉；太魯閣大橋部分，公路局監控降雨狀況，必要時辦理封橋作業，以維用路安全。

疏散撤離組表示，截至下午2時止，已有台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣等6縣市，累計撤離共2775人，多數為自行依親。

此外，花蓮立霧溪堰塞湖疏散撤離情形，秀林鄉富世村（民樂、可樂）、秀林村（民有）、崇德村（崇德瑩農場）共撤離966人，並收容144人、依親822人。

收容安置組說，截至下午2時止，實際開設收容處所於花蓮縣光復鄉，共開設1處收容處所、收容43人。

水電維生組則表示，全國積淹水計42處（多為北部地區），都已退水。

劉世芳裁示，請相關單位持續監控花蓮堰塞湖狀況，並適時公告，以維護民眾安全；由於東北部地區有大雨，請中央、地方保持聯繫，嚴防災情發生，因雙北市通勤人口眾多，下班尖峰時段人車流湧現，請台北市政府針對水門關閉等作業，透過多元管道發布，讓民眾及早因應。