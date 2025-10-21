風神颱風共伴效應 淡水區公所防災應變中心啟動

東北季風及颱風外圍環流影響，今(21)日臺北市山區、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，而昨天下午新北市淡水區公所就二級開設防災應變中心，淡水區長陳怡君表示，由於昨天晚上預估雨量在淡水區的部份是170毫米，所以未達停班課標準，而到今天白天淡水區風雨也逐漸變大，公所昨天也接獲72件的路樹傾倒與積淹水狀況。

淡水區長陳怡君表示，在接獲路樹傾倒以及積淹水的案件也都逐一的進行處理完畢，而在水源里針對土石流警戒區部份居民進行撤離動作，若民眾對於防災有需要協助也可以打電話或由里長進行通報，也請民眾注意短強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

而今天在淡水區一早雖然是正常上班上課，但在中山北路上還是可以看到行人冒雨前進，其實風也是有點大的情況，民眾都得將雨傘往前頂著風雨行走，看起來有點驚險，而區長也說區公所防災中心也隨時掌握風雨狀況，做好防災準備。