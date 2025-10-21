快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

風神颱風共伴效應 淡水區公所防災應變中心啟動

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區公所二級開設防災應變中心，請民眾注意短強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所二級開設防災應變中心，請民眾注意短強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。 圖／紅樹林有線電視提供

東北季風及颱風外圍環流影響，今(21)日臺北市山區、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，而昨天下午新北市淡水區公所就二級開設防災應變中心，淡水區長陳怡君表示，由於昨天晚上預估雨量在淡水區的部份是170毫米，所以未達停班課標準，而到今天白天淡水區風雨也逐漸變大，公所昨天也接獲72件的路樹傾倒與積淹水狀況。

淡水區長陳怡君表示，在接獲路樹傾倒以及積淹水的案件也都逐一的進行處理完畢，而在水源里針對土石流警戒區部份居民進行撤離動作，若民眾對於防災有需要協助也可以打電話或由里長進行通報，也請民眾注意短強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

而今天在淡水區一早雖然是正常上班上課，但在中山北路上還是可以看到行人冒雨前進，其實風也是有點大的情況，民眾都得將雨傘往前頂著風雨行走，看起來有點驚險，而區長也說區公所防災中心也隨時掌握風雨狀況，做好防災準備。

淡水 淹水 豪雨 陳怡君

延伸閱讀

颱風風神遠離 氣象署：低壓帶仍帶來強降雨

詐助理費及收賄關說案開庭 北市議員陳怡君再道歉

「豬肉皮」跑道、植栽枯死留洞...明倫社宅問題多 市府：一周內修繕

柯文哲明重開羈押庭 他獻計北院「這樣做」維持原裁定

相關新聞

北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

受到東北季風及低壓帶影響，北部及東半部持續有豪雨出現。根據中央氣象署今天下午最新雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，有...

颱風風神遠離 氣象署：低壓帶仍帶來強降雨

中央氣象署指出，受低壓帶與東北季風共同影響，今天與明天北部及東半部地區持續出現豪大雨。氣象署資深預報員官欣平表示，雖然風...

北市晚間6時起開放淡水河沿線疏散門 「這2處」維持關閉

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應對淡水河台北市部分影響程度降低，北市從晚間6時起，陸續開啟淡水河沿線新3-2號華翠至淡...

暴雨狂襲！中央災變中心：雙北、宜蘭土石流紅色警戒22條

受東北季風及低氣壓影響，中央災害應變中心今天說，馬太鞍溪形成新堰塞湖應加強警戒；另，雙北市和宜蘭縣共發布土石流紅色警戒2...

風神颱風共伴效應 淡水區公所防災應變中心啟動

東北季風及颱風外圍環流影響，今(21)日臺北市山區、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，而昨天下午新北市淡水區公所就二級開設防災應變中心，淡水區長陳怡君表示，由於昨天晚上預估雨量在淡水區的部份是170毫米，所以未達停班課標準，而到今天白天淡水區風雨也逐漸變大，公所昨天也接獲72件的路樹傾倒與積淹水狀況。

強風豪雨發威 淡水新興里建案鐵皮又倒里長嘆很危險

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，從昨天開始北台灣進入風雨交加的天氣型態，而在新北市淡水區中山北路一段247巷裡頭，今天清晨風雨正大的時候，一處建案工地的鐵皮圍籬被吹倒，甚至鐵片還被吹到馬路上，新興里長指出，從110年開始到今年已經是第五次發生這樣的情況，可說是非常誇張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。