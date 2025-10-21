快訊

竹縣山區雨量大！楊文科視訊劉世芳 監控災情、隨時準備撤離

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
中央災害應變中心今天下午3點召開線上會議，內政部長劉世芳與北台灣受影響的縣市視訊。記者郭政芬／攝影
中央災害應變中心今天下午3點召開線上會議，內政部長劉世芳與北台灣受影響的縣市視訊。記者郭政芬／攝影

受到東北季風和低氣壓影響，新竹縣山區有局部大雨或豪雨，中央災害應變中心今天下午3點召開線上會議，內政部劉世芳與北台灣受影響的縣市視訊，新竹縣長楊文科報告竹縣災害應變情況，除了配合中央持續監控山區災情，針對收容安置民眾須備妥民生物資，同時請工務處積極查核山區道路狀況，並請環保局在人員安全無虞的情況下，盡速移除倒塌路樹等障礙物。 

楊文科說明，縣府於昨天晚間9點，已提升新竹縣土石流及大規模崩塌災害應變為應變中心二級開設，亦請尖石鄉公所同步開設二級應變中心，召開整備會議並針對秀巒村4、5鄰(含秀巒國小)進行撤離作業，同時發布玉峰、石磊、秀巒、新光國小今天停止上班上課。秀巒村緊急撤離及收容安置共28人，其中16人依親、12人收容安置於田埔文健站收容所。 

內政部也關心道路是否受到大規模土石崩塌影響，以及收容安置民眾之民生物資需求，須請縣府協助發放。楊文科在現場回應，因目前山區雨勢暫歇，道路未受大規模土石崩塌而受阻，雖雨勢趨緩，縣府仍持續監控山區情形，做好撤離及災害應變萬全準備。另外收容安置民眾之生活物資，也請民政處、社會處完成整備、發放。 

楊文科表示，受到外圍環流影響，新竹縣山區雨量不可輕忽，可能造成邊坡崩塌情形，因此已責成工務處加強道路查核相關作業，也請環保局督導各鄉鎮市公所清潔隊，在工作人員安全無虞之下，盡速清除路樹等障礙物，恢復道路交通順暢通行。

內政部長劉世芳與北台灣受影響的縣市視訊，新竹縣長楊文科報告竹縣災害應變情況。記者郭政芬／攝影
內政部長劉世芳與北台灣受影響的縣市視訊，新竹縣長楊文科報告竹縣災害應變情況。記者郭政芬／攝影
楊文科說明，縣府於昨天晚間9點，已提升新竹縣土石流及大規模崩塌災害應變為應變中心二級開設，亦請尖石鄉公所同步開設二級應變中心。記者郭政芬／攝影
楊文科說明，縣府於昨天晚間9點，已提升新竹縣土石流及大規模崩塌災害應變為應變中心二級開設，亦請尖石鄉公所同步開設二級應變中心。記者郭政芬／攝影

