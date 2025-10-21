快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

歐盟點名乾洗手1成分有致癌風險 擬列危險物質…消毒用品恐全面下架

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨影響新北山區學校提前放學 課後暫停護學童安全

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
福連國小因學校所在位置風勢海浪較大，夜光天使班提前放學，確保學生安全。圖／新北市教育局提供
福連國小因學校所在位置風勢海浪較大，夜光天使班提前放學，確保學生安全。圖／新北市教育局提供

受東北季風與颱風外圍環流影響，新北市今持續出現間歇性豪雨，山區雨勢明顯。新北市教育局啟動防災應變機制，要求各校依據天候與交通安全評估，彈性調整放學與課後照顧時程，以「學生安全第一」為原則，確保學童平安返家。

教育局表示，瑞芳、雙溪、平溪貢寮等地區雨勢較大，已請督學協助學校落實放學動線安全檢查，並視情況調整課後輔導、天使班與夜光照顧服務。瑞芳、雙溪地區學校今日下午課程照常進行；平溪區部分學校則因警戒升高提早放學。

其中，十分國小因位於紅色警戒區，下午3時40分提前統一放學；平溪國中安排本地生於下午4時20分放學，住宿生則留校管理。平溪國小與菁桐國小課後班及夜光照顧服務暫停，由學校安排校車協助學生返家。

貢寮地區學校也配合防災措施，貢寮實中第八、九節及九年級晚自習暫停，貢寮國小夜光天使班提前於下午5時30分放學，福連國小則提早至5時放學。

教育局提醒，各校應即時掌握防災警戒資訊，透過家長群組與校園通訊系統發布訊息，協助家長了解接送安排。同時加強校園門窗檢查、排水清疏與周邊坡地巡查，滾動檢視防災作為，確保師生安全。

教育局強調，若學生因天候或交通影響無法到校上課，經導師與學校確認後，將不列入缺課紀錄，可採線上學習或彈性請假方式處理，讓學童在安全前提下持續學習。

因應豪雨新北持續防災應變，山區學校提早放學，課後照顧暫停，守護學童安全。圖／新北市教育局提供
因應豪雨新北持續防災應變，山區學校提早放學，課後照顧暫停，守護學童安全。圖／新北市教育局提供
十分國小因在地里別發布紅色警戒，故提前於下午3:40放學。圖／新北市教育局提供
十分國小因在地里別發布紅色警戒，故提前於下午3:40放學。圖／新北市教育局提供
貢寮國小夜光天使班學生安靜閱讀，等待家長接送。圖／新北市教育局提供
貢寮國小夜光天使班學生安靜閱讀，等待家長接送。圖／新北市教育局提供

新北 豪雨 瑞芳 平溪 貢寮 雙溪區

延伸閱讀

雪山山脈豪雨挾大量漂流枯枝湧入 翡翠水庫啟動防災應變

竹縣尖石豪雨警戒4校停班課 秀巒村撤離28人

氣象署最新「24小時雨量預測」 5縣市達停班停課標準

強勢東北季風往南擴展 不只北北桃 「宜蘭到北花蓮」今降雨更猛烈

相關新聞

北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

受到東北季風及低壓帶影響，北部及東半部持續有豪雨出現。根據中央氣象署今天下午最新雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，有...

颱風風神遠離 氣象署：低壓帶仍帶來強降雨

中央氣象署指出，受低壓帶與東北季風共同影響，今天與明天北部及東半部地區持續出現豪大雨。氣象署資深預報員官欣平表示，雖然風...

豪雨影響新北山區學校提前放學 課後暫停護學童安全

受東北季風與颱風外圍環流影響，新北市今持續出現間歇性豪雨，山區雨勢明顯。新北市教育局啟動防災應變機制，要求各校依據天候與...

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

受到風神颱風影響，北部地區從昨（20）日豪雨不斷，一路下到今日仍不見停歇，而今日雙北雨量皆達到停班停課標準，昨日許多網友便猜測會放假，但最後北北基桃決議正常上班上課。氣象粉專「用事實說颱風」則發文表示「如果法規定在那，卻沒有人要Follow，那乾脆廢掉好了」。

北部狂雨但汐止不再淹水了 員山子分洪道啟動引網大讚：德政

受到風神颱風外圍環流及東北季風的共伴效應影響，這兩天北部地區降下豪雨，氣象署預估持續性降雨到24、25日，而大台北區如擎天岡可能會有超大豪雨，未來3天大台北與宜蘭山區總雨量上看1100毫米。而經濟部今（21）日上午指出，凌晨1時45分基隆河上游水位達標，員山子分洪道隨即啟動，水利署也強調，已經派員全天候監測分洪情形。

雨區逐漸南移 宜蘭、北花蓮晚間雨勢增強

氣象署表示，今天白天降雨仍以大台北山區、北海岸較為顯著，隨著台灣東側低壓環流逐漸南移，預估晚間宜蘭、北花蓮地區降雨會逐漸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。