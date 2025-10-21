豪雨影響新北山區學校提前放學 課後暫停護學童安全

受東北季風與颱風外圍環流影響，新北市今持續出現間歇性豪雨，山區雨勢明顯。新北市教育局啟動防災應變機制，要求各校依據天候與交通安全評估，彈性調整放學與課後照顧時程，以「學生安全第一」為原則，確保學童平安返家。

教育局表示，瑞芳、雙溪、平溪及貢寮等地區雨勢較大，已請督學協助學校落實放學動線安全檢查，並視情況調整課後輔導、天使班與夜光照顧服務。瑞芳、雙溪地區學校今日下午課程照常進行；平溪區部分學校則因警戒升高提早放學。

其中，十分國小因位於紅色警戒區，下午3時40分提前統一放學；平溪國中安排本地生於下午4時20分放學，住宿生則留校管理。平溪國小與菁桐國小課後班及夜光照顧服務暫停，由學校安排校車協助學生返家。

貢寮地區學校也配合防災措施，貢寮實中第八、九節及九年級晚自習暫停，貢寮國小夜光天使班提前於下午5時30分放學，福連國小則提早至5時放學。

教育局提醒，各校應即時掌握防災警戒資訊，透過家長群組與校園通訊系統發布訊息，協助家長了解接送安排。同時加強校園門窗檢查、排水清疏與周邊坡地巡查，滾動檢視防災作為，確保師生安全。

教育局強調，若學生因天候或交通影響無法到校上課，經導師與學校確認後，將不列入缺課紀錄，可採線上學習或彈性請假方式處理，讓學童在安全前提下持續學習。