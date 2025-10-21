雨區逐漸南移 宜蘭、北花蓮晚間雨勢增強

氣象署表示，今天白天降雨仍以大台北山區、北海岸較為顯著，隨著台灣東側低壓環流逐漸南移，預估晚間宜蘭、北花蓮地區降雨會逐漸增強；24日晚至25日各地雨勢漸緩，但北部、花蓮山區仍有局部大雨。

受到東北季風及第24號颱風風神外圍環流影響，中央氣象署昨天已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。今天下午舉辦「1020豪雨事件」記者會。

氣象署預報員官欣平表示，迎風面地區降雨顯著，桃園以北至宜蘭的區域為主，以台北市山區擎天崗近2天累積雨量近900毫米最顯著，而台北市山區今天截至目前已接近400毫米；除了北市山區雨勢較強，其他地區大致上是長時間累積降雨為主。

官欣平解釋，台灣東側海面的低壓環流再加上東北季風南下，在台灣附近冷暖空氣交會降雨，配合東北風將水氣不斷輸入台灣，而雨區也隨著低壓環流持續往南，也逐漸往宜蘭、北花蓮移動。

官欣平指出，今天大豪雨區域包含基隆北海岸、大台北及宜蘭山區，豪雨區為雙北地區、宜蘭、桃園及新竹山區等。

官欣平提到，今晚至明天雙北、宜蘭仍然會要留意局部大豪雨（24小時累積雨量達350毫米以上），桃園山區及宜蘭平地有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園平地及新竹、苗栗、花蓮地區有局部大雨發生的機率。

官欣平說，23、24日東北季風持續影響，新竹以北山區、基隆北海岸、宜蘭會有大雨或豪雨，桃園以北、花蓮易有大雨；24日晚間至25日各地雨勢漸緩，但北部、花蓮山區仍要留意局部大雨發生。

官欣平提醒，今天各沿海及離島易有8至11級強陣風，大台北地區、台南以北、宜花內陸地區也可能會有8級左右強陣風；另外中部以北、澎湖要注意可能會有5至6公尺左右浪高。