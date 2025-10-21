快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

雨區逐漸南移 宜蘭、北花蓮晚間雨勢增強

中央社／ 台北21日電
受到東北季風及第24號颱風風神外圍環流影響，中央氣象署昨天已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。中央社
受到東北季風及第24號颱風風神外圍環流影響，中央氣象署昨天已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。中央社

氣象署表示，今天白天降雨仍以大台北山區、北海岸較為顯著，隨著台灣東側低壓環流逐漸南移，預估晚間宜蘭、北花蓮地區降雨會逐漸增強；24日晚至25日各地雨勢漸緩，但北部、花蓮山區仍有局部大雨。

受到東北季風及第24號颱風風神外圍環流影響，中央氣象署昨天已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。今天下午舉辦「1020豪雨事件」記者會。

氣象署預報員官欣平表示，迎風面地區降雨顯著，桃園以北至宜蘭的區域為主，以台北市山區擎天崗近2天累積雨量近900毫米最顯著，而台北市山區今天截至目前已接近400毫米；除了北市山區雨勢較強，其他地區大致上是長時間累積降雨為主。

官欣平解釋，台灣東側海面的低壓環流再加上東北季風南下，在台灣附近冷暖空氣交會降雨，配合東北風將水氣不斷輸入台灣，而雨區也隨著低壓環流持續往南，也逐漸往宜蘭、北花蓮移動。

官欣平指出，今天大豪雨區域包含基隆北海岸、大台北及宜蘭山區，豪雨區為雙北地區、宜蘭、桃園及新竹山區等。

官欣平提到，今晚至明天雙北、宜蘭仍然會要留意局部大豪雨（24小時累積雨量達350毫米以上），桃園山區及宜蘭平地有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園平地及新竹、苗栗、花蓮地區有局部大雨發生的機率。

官欣平說，23、24日東北季風持續影響，新竹以北山區、基隆北海岸、宜蘭會有大雨或豪雨，桃園以北、花蓮易有大雨；24日晚間至25日各地雨勢漸緩，但北部、花蓮山區仍要留意局部大雨發生。

官欣平提醒，今天各沿海及離島易有8至11級強陣風，大台北地區、台南以北、宜花內陸地區也可能會有8級左右強陣風；另外中部以北、澎湖要注意可能會有5至6公尺左右浪高。

宜蘭 豪雨 花蓮

延伸閱讀

北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

強勢東北季風往南擴展 不只北北桃 「宜蘭到北花蓮」今降雨更猛烈

超大豪雨續轟 北北基宜嚴防強降雨 北部及東部整日濕涼

東北季風及颱風環流影響 陽明山累積雨量破400毫米

相關新聞

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

農村發展及水土保持署發布土石流紅色警戒17條、黃色警戒171條。以及大規模崩塌紅色警戒1處、黃色警戒2處。地方政府應勸告...

雨區逐漸南移 宜蘭、北花蓮晚間雨勢增強

氣象署表示，今天白天降雨仍以大台北山區、北海岸較為顯著，隨著台灣東側低壓環流逐漸南移，預估晚間宜蘭、北花蓮地區降雨會逐漸...

颱風風神遠離 氣象署：低壓帶仍帶來強降雨

中央氣象署指出，受低壓帶與東北季風共同影響，今天與明天北部及東半部地區持續出現豪大雨。氣象署資深預報員官欣平表示，雖然風...

北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

受到東北季風及低壓帶影響，北部及東半部持續有豪雨出現。根據中央氣象署今天下午最新雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，有...

豪雨濕氣爆棚！專家傳授除濕機正確用法 避開3大耗電陷阱

連日豪雨讓空氣濕度居高不下，許多民眾家中除濕機這幾天幾乎日夜運轉。家電達人486先生提醒，除濕機若使用不當，不僅效果大打...

東部外海熱帶擾動成颱機率曝 粉專：距台遠近決定共伴效應威力

台灣東部外海有熱帶擾動97W，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，預估未來兩天會在東部近海往西南移動，穿越巴士海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。