北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準
受到東北季風及低壓帶影響，北部及東半部持續有豪雨出現。根據中央氣象署今天下午最新雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，有4縣市山區雨量仍達停班課標準，其中雙北市山區24小時雨量上看400毫米，宜蘭縣山區也有450毫米。至於是否停班停課，氣象署表示，以各縣市政府決策公布為準。
氣象署表示，主要低壓帶和東北季風影響是今天和明天，降雨非常集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭偏山區，北北基宜都是偏向豪雨等級以上，周四比較偏向北部和東北部地區降雨。截至目前為止，擎天崗2天累積雨量已破825毫米，推估大台北山區、宜蘭山區總雨量將達1100毫米，雙北可能會出現8級以上陣風。雨要整個有緩和感覺，要等到周五和周六之後。
