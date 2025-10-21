雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，讓雙北、東北部豪雨不斷。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
受到風神颱風影響，北部地區從昨（20）日豪雨不斷，一路下到今日仍不見停歇，而今日雙北雨量皆達到停班停課標準，昨日許多網友便猜測會放假，但最後北北基桃決議正常上班上課。氣象粉專「用事實說颱風」則發文表示「如果法規定在那，卻沒有人要Follow，那乾脆廢掉好了」。

該粉專貼出放假標準，指出雨量預報24小時內超過350mm，就符合「大豪雨標準」，根據定義大豪雨是24小時內達350mm，超大豪雨則是24小時內達到500mm，「用事實說颱風」直言「稍早氣象署發布超大豪雨特報也意味著雙北10/21皆達到停班停課標準」，他點名符合超大豪雨區域有台北市士林區、北投區，大豪雨則是台北市、新北市、宜蘭縣皆符合。

文末「用事實說颱風」點名台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，直言如果法規定在那，但卻沒人要Follow，該執行不做，不該執行卻做，那乾脆廢掉好了。

對此，台北市災害防救辦公室說明，網路上所稱「達停班課標準沒放假」傳言不實，根據中央氣象署預測資料，20日晚上8時預估台北市平地未來24小時雨量為150到250毫米，21日凌晨4時進一步下修為100到190毫米，皆未達350毫米的停班停課標準，網傳並非事實。

再者，針對媒體報導「北市平地最大降雨量428毫米」，台北市災害防救辦公室表示，此指的是從10月19日傍晚6時至21日上午7時，共計37小時累積雨量，停班停課則是以氣象署發布的未來24小時累積雨量預測作為認定標準，兩者並非同一概念，希望外界切勿誤解、混淆。

停班停課 豪雨 雨量

相關新聞

北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

受到東北季風及低壓帶影響，北部及東半部持續有豪雨出現。根據中央氣象署今天下午最新雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，有...

颱風風神遠離 氣象署：低壓帶仍帶來強降雨

中央氣象署指出，受低壓帶與東北季風共同影響，今天與明天北部及東半部地區持續出現豪大雨。氣象署資深預報員官欣平表示，雖然風...

豪雨影響新北山區學校提前放學 課後暫停護學童安全

受東北季風與颱風外圍環流影響，新北市今持續出現間歇性豪雨，山區雨勢明顯。新北市教育局啟動防災應變機制，要求各校依據天候與...

北部狂雨但汐止不再淹水了 員山子分洪道啟動引網大讚：德政

受到風神颱風外圍環流及東北季風的共伴效應影響，這兩天北部地區降下豪雨，氣象署預估持續性降雨到24、25日，而大台北區如擎天岡可能會有超大豪雨，未來3天大台北與宜蘭山區總雨量上看1100毫米。而經濟部今（21）日上午指出，凌晨1時45分基隆河上游水位達標，員山子分洪道隨即啟動，水利署也強調，已經派員全天候監測分洪情形。

雨區逐漸南移 宜蘭、北花蓮晚間雨勢增強

氣象署表示，今天白天降雨仍以大台北山區、北海岸較為顯著，隨著台灣東側低壓環流逐漸南移，預估晚間宜蘭、北花蓮地區降雨會逐漸...

