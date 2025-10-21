雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

受到風神颱風影響，北部地區從昨（20）日豪雨不斷，一路下到今日仍不見停歇，而今日雙北雨量皆達到停班停課標準，昨日許多網友便猜測會放假，但最後北北基桃決議正常上班上課。氣象粉專「用事實說颱風」則發文表示「如果法規定在那，卻沒有人要Follow，那乾脆廢掉好了」。

該粉專貼出放假標準，指出雨量預報24小時內超過350mm，就符合「大豪雨標準」，根據定義大豪雨是24小時內達350mm，超大豪雨則是24小時內達到500mm，「用事實說颱風」直言「稍早氣象署發布超大豪雨特報也意味著雙北10/21皆達到停班停課標準」，他點名符合超大豪雨區域有台北市士林區、北投區，大豪雨則是台北市、新北市、宜蘭縣皆符合。

文末「用事實說颱風」點名台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，直言如果法規定在那，但卻沒人要Follow，該執行不做，不該執行卻做，那乾脆廢掉好了。

對此，台北市災害防救辦公室說明，網路上所稱「達停班課標準沒放假」傳言不實，根據中央氣象署預測資料，20日晚上8時預估台北市平地未來24小時雨量為150到250毫米，21日凌晨4時進一步下修為100到190毫米，皆未達350毫米的停班停課標準，網傳並非事實。

再者，針對媒體報導「北市平地最大降雨量428毫米」，台北市災害防救辦公室表示，此指的是從10月19日傍晚6時至21日上午7時，共計37小時累積雨量，停班停課則是以氣象署發布的未來24小時累積雨量預測作為認定標準，兩者並非同一概念，希望外界切勿誤解、混淆。