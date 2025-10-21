豪雨濕氣爆棚！專家傳授除濕機正確用法 避開3大耗電陷阱

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
避免將衣物晾掛在在除濕機正上方，以免掉落遮住進出風口，影響散熱。圖／486團購提供
連日豪雨讓空氣濕度居高不下，許多民眾家中除濕機這幾天幾乎日夜運轉。家電達人486先生提醒，除濕機若使用不當，不僅效果大打折扣，還可能導致耗電暴增甚至過熱風險。想讓除濕機真正「除濕又省電」，掌握正確擺放與保養方法相當重要。

486先生表示，挑選除濕機時，首要依據使用空間大小決定機型容量。若除濕力不足，機器必須長時間高負載運轉，既耗電又容易損壞。可參考能源署建議的估算公式：「坪數×3.3平方公尺×0.24公升＝每日最大除濕量（L）」，以確保效能足以應付空間濕氣。另建議優先選購具變頻功能的除濕機，能依濕度自動調整轉速，在達到除濕效果的同時也更節能。

在使用上，除濕機應與牆壁、窗簾、傢俱保持至少50公分距離，擺放於空間中央可發揮最佳效果。若貼牆放置，進氣與出風受阻，容易造成散熱不良、機體過熱。濾網則需定期清潔，灰塵若堆積會降低進風量、增加能耗，甚至導致內部溫度升高。

許多家庭會利用除濕機加速乾衣，但486先生提醒，切勿將衣物直接懸掛在除濕機上方，以免遮擋出風口造成危險。建議將濕度設定在50%至60%之間，既能有效抑制黴菌生長，也不會讓空氣過於乾燥。此外，選購能源效率一級或二級、並通過安全檢測的產品，確保省電又安全。

若家中角落出現霉味，可搭配循環扇使用，促進空氣流動、加速除濕，還能減少電力浪費。486先生強調，良好的使用習慣不僅能提升除濕效率，也能延長機器壽命、確保用電安全，讓民眾在潮濕天氣中依然維持舒適乾爽的居家環境。

濾網若長期未清潔會影響除濕效率，建議定期清洗，保持進風順暢與機體安全。圖／486團購提供
根據空間大小挑選合適的除溼機，能有效降低濕度同時節能省電。圖／486團購提供
