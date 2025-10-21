雪山山脈豪雨挾大量漂流枯枝湧入 翡翠水庫啟動防災應變

雪山山脈山區已連日豪雨，集水區湍急山洪挾帶大量漂流枯枝，已湧入翡翠水庫。台北翡翠水庫管理局今表示，事前已啟動防災應變機制，今天上午已調派人力及施工機具進場，展開漂流物打撈與清理作業，全力確保庫區安全與供水穩定。

翡管局指出，受東北季風與颱風共伴影響，近3日翡翠水庫集水區雨量豐沛，累積降雨已接近400毫米，上游的坪林水域，也就是翡翠大壩上游約19公里處，已有大量山區漂流枯枝雜物流入庫區，施工單位人員即刻進場，並先將漂流木攔截集中，隨即由岸邊進行施工打撈作業。

翡管局表示，漂流木集中區位，遠在水庫大壩上游19公里處，其間還有2道攔木浮柵可供攔截，不會影響水庫操作及供水品質。

翡管局長林裕益指出，山區連日豪雨產生漂流枯枝雜物，是屬自然現象，翡翠水庫集水區廣達303平方公里，面積約台北市的1.1倍，集水區山區森林植被，因受氣候變化及林相演替的影響，遇有颱風或連日豪雨，集水區樹木的新陳代謝，產生大量枯枝落葉，會隨著水流湧入水庫，所以，必須事前做好各項防災及應變準備。

翡管局估計，目前坪林水域漂流木數量，約有300公噸，今天上午，已展開漂流木打撈清除，包括漂流木的打撈、裝載及運送處理作業，由於水域施工困難，施工腹地又有限，考量人員安全施工，預計2星期內全部清理完成。