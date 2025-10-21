北部狂雨但汐止不再淹水了 員山子分洪道啟動引網大讚：德政

受到風神颱風外圍環流及東北季風的共伴效應影響，這兩天北部地區降下豪雨，氣象署預估持續性降雨到24、25日，而大台北區如擎天岡可能會有超大豪雨，未來3天大台北與宜蘭山區總雨量上看1100毫米。而經濟部今（21）日上午指出，凌晨1時45分基隆河上游水位達標，員山子分洪道隨即啟動，水利署也強調，已經派員全天候監測分洪情形。

這兩天豪雨集中在北部與東北部，氣象署指出，基隆北海岸、大台北地區與宜蘭、花蓮地區雨勢明顯，多處累積雨量達豪雨至大豪雨等級，氣象署預報員官欣平也指出，接下來雖然颱風會逐漸遠離，今晚仍偏東北風，但雨區會往東、往南移動，北部降雨稍微緩和，宜蘭地區今晚至明晨仍有明顯降雨；明天宜蘭、北花蓮降雨仍會持續。

而從昨日新北市汐止區烘內里、長青里、台北市內湖區碧山里等地已被列入黃色警戒，提醒居民做好避難準備，汐止區東山里則已達紅色警戒，要求依地方政府指示緊急撤離。不少汐止、內湖的區民擔心洪水、土石流問題，而經濟部水利署展開今年首波的分洪作業，截至今日上午7時30分，累計分洪量達771萬立方公尺，作業持續進行中。

這次共伴效應帶來的豪雨，幸好汐止地區未有淹水，而在2001年納莉颱風時，汐止全區有超過9000戶泡水，災情慘烈，且當年汐止幾乎每次下豪雨都會淹水，後來政府推動「員山子分洪道」工程，於2005年完工啟用，將基隆河洪水透過分洪隧道，分流經基隆山西麓於東北角的台2線76公里處排入海中，大幅降低下游洪峰壓力。

員山子分洪道歷經多次成功啟動分洪，治水有成，許多在地居民都去經濟部臉書貼文留言表示「這要感謝政府德政，汐止過去的淹水問題都解決了」、「以前是誰說員山子分洪沒有用的？」、「汐止、東湖等等地方都免除於水患之災了」、「這真的是百年建設」、「真的好佳在有員山子分洪道，不然汐止挺慘的，尤其福德工業區內的地勢都超低窪的！」