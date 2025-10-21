土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入
農村發展及水土保持署發布土石流紅色警戒17條、黃色警戒171條。以及大規模崩塌紅色警戒1處、黃色警戒2處。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當的安置。
土石流紅色警戒分布於台北市士林區溪山里，宜蘭縣南澳鄉東岳村，蘇澳鎮永春里、永樂里，新北市三芝區店子里、圓山里，汐止區烘內里、長青里、東山里等，3縣5鄉9村。大規模崩塌紅色警戒分布於新北市汐止區東山里等，1縣1鄉1村。
土石流黃色警戒，分布於台北市士林區新安里，文山區老泉里、指南里、政大里，南港區舊莊里，內湖區大湖里、碧山里、金瑞里，新竹縣尖石鄉秀巒村，宜蘭縣頭城鎮大里里、合興里、石城里，大同鄉太平村、寒溪村，南澳鄉金岳村、碧候村、南澳村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、朝陽里、東澳里，桃園市復興區三民里、澤仁里、羅浮里、三光里、華陵里、義盛里，基隆市七堵區瑪西里、友二里、瑪南里、長安里、泰安里、長興里，暖暖區暖東里、碇內里、過港里，新北市淡水區水源里，三峽區弘道里、金圳里、五寮里、插角里、有木里、竹崙里、安坑里、嘉添里，新店區日興里、雙城里、德安里、塗潭里、廣興里、龜山里、屈尺里、員潭里、美潭里、青潭里、中興里，烏來區信賢里，深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里，石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區外柑里、長源里、泰平里，瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里、上天里、碩仁里，平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里，汐止區白雲里、茄苳里、保新里、東山里等，6縣22鄉87村。
大規模崩塌黃色警戒分布於桃園市復興區華陵里，新竹縣尖石鄉秀巒村等，2縣2鄉2村。地方政府應進行疏散避難勸告。
