快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供
雨襲宜蘭，蘇澳鎮發布土石流紅色警戒，公所連夜撤離兩個里列管住戶。圖／公所提供

農村發展及水土保持署發布土石流紅色警戒17條、黃色警戒171條。以及大規模崩塌紅色警戒1處、黃色警戒2處。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當的安置。

土石流紅色警戒分布於台北市士林區溪山里，宜蘭縣南澳鄉東岳村，蘇澳鎮永春里、永樂里，新北市三芝區店子里、圓山里，汐止區烘內里、長青里、東山里等，3縣5鄉9村。大規模崩塌紅色警戒分布於新北市汐止區東山里等，1縣1鄉1村。

土石流黃色警戒，分布於台北市士林區新安里，文山區老泉里、指南里、政大里，南港區舊莊里，內湖區大湖里、碧山里、金瑞里，新竹縣尖石鄉秀巒村，宜蘭縣頭城鎮大里里、合興里、石城里，大同鄉太平村、寒溪村，南澳鄉金岳村、碧候村、南澳村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、朝陽里、東澳里，桃園市復興區三民里、澤仁里、羅浮里、三光里、華陵里、義盛里，基隆市七堵區瑪西里、友二里、瑪南里、長安里、泰安里、長興里，暖暖區暖東里、碇內里、過港里，新北市淡水區水源里，三峽區弘道里、金圳里、五寮里、插角里、有木里、竹崙里、安坑里、嘉添里，新店區日興里、雙城里、德安里、塗潭里、廣興里、龜山里、屈尺里、員潭里、美潭里、青潭里、中興里，烏來區信賢里，深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里，石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區外柑里、長源里、泰平里，瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里、上天里、碩仁里，平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里，汐止區白雲里、茄苳里、保新里、東山里等，6縣22鄉87村。 　　

大規模崩塌黃色警戒分布於桃園市復興區華陵里，新竹縣尖石鄉秀巒村等，2縣2鄉2村。地方政府應進行疏散避難勸告。

延伸閱讀

影／竹縣尖石秀巒村土石流黃色警戒區 緊急撤離居民28人

宜蘭蘇澳2里達土石流紅色警戒 撤離當地居民

新竹縣雨勢漸強 縣府緊急宣布山區4學校明天停課

土石流紅黃色警戒區 新北連夜撤離千餘人

相關新聞

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

農村發展及水土保持署發布土石流紅色警戒17條、黃色警戒171條。以及大規模崩塌紅色警戒1處、黃色警戒2處。地方政府應勸告...

東部外海熱帶擾動成颱機率曝 粉專：距台遠近決定共伴效應威力

台灣東部外海有熱帶擾動97W，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，預估未來兩天會在東部近海往西南移動，穿越巴士海...

強風也會致災！ 氣象署曝風力分級「科普」 達到這等級極度危險

風力分級知多少，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，這兩天在東北季風和風神颱風外圍環流的影響下，不少地方颳起了...

三位一體的共伴效應 颱風論壇：太平洋高壓最後一舞 有秋天感覺

劇烈天氣持續，迎風面的北部、東北部、宜蘭今天持續顯著降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，風神外圍潮濕空氣、...

同心圓弧波狀雲 鄭明典：強對流在海上

強對流在海上。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，有同心圓弧的波狀雲。他表示，這很可能是強烈對流激發的大氣重力...

雙北做對決定？豪雨假落空抗風雨出門 通勤族怨：襪子都濕了

受到風神颱風外圍環流與東北季風「共伴效應」影響，北部出現明顯風雨。對此，一名網友好奇發問「各地風雨情況如何？是不是不該放假？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。