竹縣尖石豪雨警戒4校停班課 秀巒村撤離28人

受風雨影響，新竹縣政府昨晚針對新竹縣尖石鄉秀巒、新光、玉峰、石磊4所國小，宣布今天停止上班上課，並將秀巒村預防性撤離共28人，縣長楊文科說，將持續做好各項防災工作。

中央氣象署表示，今天仍受東北季風及颱風外圍環流共伴效應影響，新竹以北及宜蘭整天都有陣雨，雨勢明顯有局部大雨或豪雨發生的機率。

楊文科今天在縣府主管會報致詞說，昨晚指示成立災害應變中心二級開設，並同步通知尖石鄉公所啟動應變，協助潛勢區居民預防性撤離，將持續做好防災工作，確保鄉親生命安全。

農業處長傅琦媺會中表示，昨晚7時15分接獲農村水保署通知，尖石鄉秀巒村土石流及大規模崩塌將達紅色警戒，因此針對秀巒村4、5鄰（含秀巒國小）進行預防性撤離，同時發布尖石鄉玉峰、石磊、秀巒、新光國小21日停止上班上課。

關於預防性撤離人數，傅琦媺指出，共計28人，其中16人依親，另12人收容安置於田埔收容所。

楊文科說，縣府各單位對縣內土石流警戒及大崩塌區域嚴陣以待，消防局及農業處等單位持續與內政部災害應變中心保持聯繫，務實做好各項防災工作，務必確保鄉親安全。