強風也會致災！ 氣象署曝風力分級「科普」 達到這等級極度危險

風力分級知多少，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，這兩天在東北季風和風神颱風外圍環流的影響下，不少地方颳起了明顯的強風。對於氣象報導常出現達幾級風等描述，但是大多數人可能對數字沒什麼感覺。氣象署製圖科普，給這些數字和分級「感受上的對照」。

將風力冠上等級，氣象署表示，目前最常使用來描述風力大小的方式，除了使用精準的的秒速（公尺／每秒）、時速（公里／小時）之外，也經常使用蒲福風級來將風速分級。在新聞媒體、氣象報告中聽到的「幾級」，大多也都是指蒲福風級。

氣象署說，一開始的蒲福風級是按風速大小，依照地面或海面物體被風吹動的情形，將風力劃為「0」至「12」，共13個等級。後來蒲福風級表將比12級更強的風速進一步分級，整個分級表因此擴展到17級。但這些超過12級的新增級數通常只適用於特殊情況，例如颱風。如今，擴展版的蒲福風級表被經常受到颱風影響地方使用，台灣是其中之一。

在蒲福風級表中，氣象署表示，7級以下大概是日常生活中容易感受到的範圍，超過7級的風通常就和可能致災的天氣有關了。

日常篇，氣象署表示，「0級」 就是完全無風的狀態，「1-2 級」是煙霧會微微飄動，介於無感到輕微有感的風。「3級」大概可以讓旗幟飄揚、足以捲起落葉，也是讓人舒服的風。「4級之後」的風，就可以製造一些騷亂了，比如水面會出現明顯的波紋、樹的枝葉會出現大幅度地擺動、撐傘時會需要抓穩等等，到了 「6級以上」，連要張傘都會變得困難。

災害篇，氣象署表示，「7級」開始，大部分的人要迎風行走，就會顯得相當吃力了。從這種風速開始，盆栽等物品就容易傾倒，路上也可能會有東西砸落，鐵皮、招牌會開始擺動、發出聲音。「8-9級」的風，路邊的機車就容易被吹倒了，再繼續往上，連移動中的機車都會感到騎行困難。

當風力來到「10級以上」，則對安全有威脅了。氣象署表示，此時戶外活動已相當危險，除了吹落的物品亂飛，行車交通也有一定程度的影響，最好待在室內避免出門。

氣象署表示，對台灣多數地區而言，10級以上的強風，通常只出現在颱風侵襲的時候。不過有些沿海及離島地區，在強烈的東北季風影響時也會發生；此外，在一些劇烈的對流影響時，偶爾也會出現非常小範圍的10級以上強風。

若風力「超過12級」，氣象署表示，戶外已是極度危險的狀態，部分鐵皮、較不穩固的建物也可能被吹壞損毀，一定要找安全堅固的建築物避難，並遠離易碎的玻璃門窗，保護自己的安全。