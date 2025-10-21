同心圓弧波狀雲 鄭明典：強對流在海上

強對流在海上。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，有同心圓弧的波狀雲。他表示，這很可能是強烈對流激發的大氣重力波，這些雲系很低，最可能是接近海面混合層頂的逆溫層下方的雲系。

中央氣象署說，風神颱風位於南海北部朝西轉西南西前進，逐漸遠離台灣，台灣東方至琉球海面有一低氣壓，其環流與東北季風於台灣北部及東部近海一帶輻合，雲系發展旺盛，北部及東北部迎風面持續因對流移入及地形影響，出現顯著降雨。

今天至上午10時出現最大時雨量及最大3小時雨量區域均出現在台北市擎天崗，分別為46毫米及113毫米。

中央氣象署說，今天至明天清晨持續受低氣壓及東北季風雙重影響，水氣偏多並持續移入，迎風面基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭地區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生；桃園、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹平地及苗栗、花蓮地區有局部大雨發生的機率，中南部地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨。