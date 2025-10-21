快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

颱風及東北季風共伴 澎湖輪明起停航

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖輪明天至10月24日停航。圖／本報資料照片
澎湖輪明天至10月24日停航。圖／本報資料照片

澎湖地區受東北季風和風神颱風外圍環流影響，氣象署發布橙色燈號的強風特報，海上今天也測得4公尺長浪。台灣航業公司今天表示，因海象不佳號，明天至10月24日，往返高雄、澎湖的「澎湖輪」停航。

台航高雄分公司表示，受東北季風及海象不佳影響，往來高雄、澎湖間的「澎湖輪」，取消10月22日至10月24日往返高雄及澎湖間航班，共計取消4航班。

因東北季風及風神颱風外圍環流產生「共伴效應」，澎湖可能出現平均風9級以上或陣風11級以上強風，中央氣象署已對澎湖發布橙色燈號的強風特報，今天凌晨至上午，並在澎湖、七美等海域，並觀測到3公尺至4公尺長浪。

延伸閱讀

東北季風與風神共伴效應 澎湖樹斷藍色公路中斷

布澎藍色公路客運季節性停航 旅遊業推澎湖超值遊程搶客

強勢東北季風往南擴展 不只北北桃 「宜蘭到北花蓮」今降雨更猛烈

豪雨持續 颱風論壇：目前共伴進度只3分之1 壞天氣恐至光復節連假

相關新聞

東部外海熱帶擾動成颱機率曝 粉專：距台遠近決定共伴效應威力

台灣東部外海有熱帶擾動97W，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，預估未來兩天會在東部近海往西南移動，穿越巴士海...

3縣市雨量估達大豪雨等級 氣象署曝停班停課決策者身分

豪大雨持續，媒體解讀氣象署的雨量預估資料，分析達到停班停課標準的縣市，不過，不少民眾對於自己居住或通勤上班上課縣市今天並...

已無共伴為何雨彈驚人 氣象署：低壓帶+東北季風 出現「小低壓環流」

北部和東半部豪大雨持續，中央氣象署氣象預報中心資深預報員官欣平今天表示，主要低壓帶和東北季風影響是今天和明天，周四比較偏...

強風也會致災！ 氣象署曝風力分級「科普」 達到這等級極度危險

風力分級知多少，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，這兩天在東北季風和風神颱風外圍環流的影響下，不少地方颳起了...

三位一體的共伴效應 颱風論壇：太平洋高壓最後一舞 有秋天感覺

劇烈天氣持續，迎風面的北部、東北部、宜蘭今天持續顯著降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，風神外圍潮濕空氣、...

同心圓弧波狀雲 鄭明典：強對流在海上

強對流在海上。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，有同心圓弧的波狀雲。他表示，這很可能是強烈對流激發的大氣重力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。