颱風及東北季風共伴 澎湖輪明起停航

澎湖地區受東北季風和風神颱風外圍環流影響，氣象署發布橙色燈號的強風特報，海上今天也測得4公尺長浪。台灣航業公司今天表示，因海象不佳號，明天至10月24日，往返高雄、澎湖的「澎湖輪」停航。

台航高雄分公司表示，受東北季風及海象不佳影響，往來高雄、澎湖間的「澎湖輪」，取消10月22日至10月24日往返高雄及澎湖間航班，共計取消4航班。

因東北季風及風神颱風外圍環流產生「共伴效應」，澎湖可能出現平均風9級以上或陣風11級以上強風，中央氣象署已對澎湖發布橙色燈號的強風特報，今天凌晨至上午，並在澎湖、七美等海域，並觀測到3公尺至4公尺長浪。