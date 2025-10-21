大台北山區防超大豪雨 未來3天總雨量上看1100毫米

快訊

中央社／ 台北21日電
風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
氣象署說，今明兩天是這波豪雨事件降雨最顯著期間，大台北山區如擎天崗可能有超大豪雨；持續性降雨預估至24、25日；未來3天總雨量以大台北與宜蘭山區上看1100毫米最顯著。

受到東北季風及颱風風神外圍環流影響，中央氣象署昨天已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。今天上午舉辦「1020豪雨事件」記者會。

氣象署預報員官欣平表示，由於今天持續受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，水氣偏多並持續移入，迎風面基隆北海岸、新北市東側、大台北山區及宜蘭山區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生。

官欣平指出，雖然接下來颱風會逐漸遠離，但在台灣東方海面有一個小小的低壓環流，帶來海面上暖濕水氣，與東北季風的冷空氣交會；預估今明兩天會是降雨最顯著的2天，但持續性降雨情況可能會延續至24、25日。

官欣平表示，今天白天基隆北海岸、新北市、大台北東側是最主要降雨區域，雙北、宜蘭都有大豪雨發生機會；其中大台北山區如擎天崗可能有超大豪雨發生。今晚仍偏東北風，但雨區會往東、往南移動，北部降雨稍微緩和，宜蘭地區今晚至明晨仍有明顯降雨；明天宜蘭、北花蓮降雨仍會持續。

官欣平提到，未來24小時（今天下午2時至明天下午2時），大豪雨區域包含雙北山區（預估累積雨量約200至400毫米）、宜蘭山區（約250至450毫米）；桃竹山區也會有持續性降雨，預估雨量約150至300毫米。

官欣平表示，未來3天（今天起至23日深夜12時）總雨量部分，大台北與宜蘭山區上看1100毫米（約800至1100毫米）最顯著，桃園山區500至800毫米、新竹與花蓮山區400至600毫米。

官欣平提醒，各沿海和離島可能會有8至11級強陣風；今天中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，上午已在新北（富貴角、台北港、龍洞）及花蓮觀測到2至5公尺浪高。

