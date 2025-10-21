擎天崗雨量全國最猛烈原因曝 氣象署直指關鍵就是它

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
擎天崗草原現況。圖／取自「陽明山國家公園」YouTube頻道
擎天崗草原現況。圖／取自「陽明山國家公園」YouTube頻道

東北季風及低氣壓影響，台北市山區已有超大豪雨發生，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天基隆北海岸及台北市、新北市、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣地區及桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、苗栗及花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區慎防積淹水，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。大豪雨地區：基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣。

根據氣象署資料，台北市擎天崗累積雨量達到259.5毫米，為全國之冠。中央氣象署氣象預報中心資深預報員官欣平表示，最近的天氣型態包含東北季風下來，包含大環境的環流造成輻合現象，更早之前是有共伴效應的感受存在。但現在颱風愈來愈遠，偏向大的低壓帶裡面去彼此交互作用。

官欣平表示，昨天到今天比較偏向東邊海域這邊，有區域性的小渦旋出現，帶動下來就會有明顯的北風的分量下去，有些加強作用，在這種配置的情況之下，比較容易在擎天崗、新北部分山區造成量質大的降雨。

「要配合就是東北季風」，官欣平表示，包含南邊過來的偏向熱帶系統或低壓帶的風場，還包含地形效應，這個地形效應是擎天崗會有的現象，這也是為什麼造成大台北山區的雨量比起平地的雨量來得明顯增加。

