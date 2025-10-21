雙北做對決定？豪雨假落空抗風雨出門 通勤族怨：襪子都濕了

受到風神颱風外圍環流與東北季風「共伴效應」影響，北部近日出現明顯風雨，根據氣象署「24小時雨量預測」，部分地區已達停班停課標準，但北北基桃今（21日）未放豪雨假，僅部分學校停課。對此，一名網友好奇發問「各地風雨情況如何？是不是不該放假？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「早上各地的風雨情況如何？是否真不該放」為題，指出台北各地區目前風雨情形如何？是否各地的縣市首長有做出正確的判斷？依早上的風雨情形，是否真的不該放假呢？

貼文一出後，不少網友都表示「內湖南港汐止風雨爆大，雨沒停過」、「比颱風天還大結果不放」、「新北沿海風雨超大可以放吧」、「板橋還好，一到北投變暴雨」、「今天早上上班，還好傘只吹翻一次，昨天下班走10分鐘吹翻四五次」、「風大雨大，雙北賤民冒風雨上班囉」、「雨超爆幹大」、「大風大雨跟颱風一樣」。

不過，部分網友坦言「文山區很還好，完全沒該放假的感覺」、「文山區普通下雨」、「台北覺得雨還好，但風很大」、「桃園、台北都是小雨」，也有上班族哀怨「撐傘上班的最痛苦」、「襪子都濕了」。