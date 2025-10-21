已無共伴為何雨彈驚人 氣象署：低壓帶+東北季風 出現「小低壓環流」

北部和東半部豪大雨持續，中央氣象署氣象預報中心資深預報員官欣平今天表示，主要低壓帶和東北季風影響是今天和明天，周四比較偏向北部和東北部地區降雨。

周五起就是光復節連續假期，官欣平說，雨要整個有緩和感覺，要等到周五和周六之後，但接下來天氣都是以東北季風為主，所以感受上都是比較容易會降雨。

這兩天要注意豪大雨部分，官欣平表示，北部、宜蘭、花蓮可能會發生大雨，甚至豪雨，其中以新竹以北到宜蘭比較容易出現豪雨。今天、明天北北基宜都是偏向豪雨等級以上，有局部豪雨等級以上的範圍出現。其中，宜蘭明天比較有可能出現這樣的情形。

強風方面，官欣平表示，各地都有比較強的風力存在，不要太僥倖，到處都是風大雨大的意思。巨浪普遍都有3米，尤其海峽中段、北部地區，都不適宜海邊活動。

昨天到今天整體累積雨量分布情形，官欣平表示，最主要降雨集中在桃園以北和宜蘭，今天上午降雨非常集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭偏山區。

整體現在和未來降雨情形，官欣平表示，最主要的雲系還是在主要的迎風面基隆北海岸、宜蘭地區，為什麼會有這樣的情況分布？因為風神颱風移動往西的緣故，所以颱風的外圍環流和北方的冷空氣有些交互作用，所以造成整個北台灣、甚至東台灣有顯著降雨情形。

不過風神颱風已經逐漸遠離，共伴效應逐漸消退，為什麼還會下這麼大的雨？官欣平表示，整個颱風外圍環流以外，大環境是一個低壓帶，帶來的風向還是以東南風為主，北方的東北季風冷空氣還是持續下來，台灣附近比較偏向東方海域這邊也有形成一個區域性的小小低壓環流，整體的配置造成輻合的地帶還是比較偏向台灣東北側的海面。

官欣平表示，因為低壓環流的關係，造成偏北風比較明顯，所以造成昨晚到今天最顯著的降雨從北邊這樣過來，東北風一路過來，比較偏向大台北、基隆北海岸的降雨情況比較顯著。

未來狀況，官欣平表示，持續性降雨今天還是會發生，因為整體大環境配置並沒有變化，所以今天降雨的熱區為基隆北海岸、新北山區、大台北比較偏東側靠山區的位置，是最主要降雨明顯的地點。

氣象署持續發布豪雨特報，達到大豪雨的區域包含雙北、宜蘭。大台北山區，尤其擎天崗降雨相當明顯，已經發布超大豪雨。豪雨部分，桃園、新竹一帶山區。至於整個北台灣延伸到花蓮地帶，可能會出現局部大雨。

官欣平表示，今晚到明天清晨，整體風向還是差不多的，位於台灣東側的低壓持續帶來比較偏北風到東北風的型態，所以要注意，雖然低壓逐漸往南移，跟整個輻合帶慢慢往東、往南移動，整體的降雨看起來在北台灣部分，比起白天，晚上逐漸開始到明天，降雨似乎好像稍微緩和一點，但主要就是在宜蘭地方今晚到明晨降雨還是有機會比現得比較明顯一點。

明天白天、明天晚上，宜蘭、北花蓮，以及花蓮到南花蓮地區，降雨有些提升。官欣平表示，低壓移出之後，整個環境風向帶動起來比較降水的輻合地帶開始有些移動，有些降雨區域南移的狀況。一路可能影響到周五、周六，緩和狀況才會比較明顯。特別是最大值是今天到明天這段期間，留意雙北、宜蘭、北花蓮部分山區降雨情況相當顯著。

最新雨量預報，官欣平表示，未來24小時（今天下午2時至明天下午2時）的整體降雨狀況，往後推估達到大豪雨的標準還是有偏向新北山區、大台北比較偏向擎天崗這個區域，還有北海岸部分區域，仍有來到24小時接近200至400毫米的程度。宜蘭的山區仍是熱區之內，整體包含新竹以北到宜蘭還是屬於豪雨特報容易出現的範圍。

官欣平表示，接下來總雨量預測，來到最高的800至1100毫米，還是以大台北山區、宜蘭山區為最主要的地點，要特別注意。

風浪趨勢，官欣平表示，目前是東北季風下來並且增強的狀況，大環境主要是東北季風和低壓帶的互相作用，可是這個風力表現，目前陸上強風特報，主要在各地偏高雄屏東一帶都有這樣數值，比較偏向沿海空曠地區以外，在台南以北，甚至到雙北地區，有些靠近內陸地方，風力還是比較大一點，可能會出現8級的陣風，風力普遍比平常大。

官欣平表示，嘉義以北沿海區域來到陣風11級的可能性在。離島的部分，馬祖、澎湖、綠島蘭嶼，統統也都是在平均風9級、陣風11級的地方。