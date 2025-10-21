東北季風與風神共伴效應 澎湖樹斷藍色公路中斷

受風神颱風及東北季風增強的與共伴效應影響，澎湖昨夜風勢明顯增強。澎湖氣象站於今天凌晨連續發布2次強風特報，強勁的風勢造成白沙鄉後寮地區2處路樹遭吹斷，「藍色公路」全面中斷。

據澎湖氣象站觀測，澎湖湖西鄉平均風速超過6級，西嶼鄉瞬間陣風更達8級，西嶼最高風速達每秒27.4公尺，湖西26.7公尺、七美23.3公尺。

強風呼嘯，民眾幾乎難以入眠。2昨天深夜11時40分許在三十人公廟前，以及今天清晨6時許在白沙警分局旁，分別傳出樹木遭強風吹到，一度阻斷車道，警、消動員人力清除障礙，迅速恢復道路通暢。

據了解，因強風影響，澎湖「藍色公路」全面中斷，「南海之星」交通船今停航，「望安之星」南方四島及「新揚」花嶼航線，到明天皆暫停服務。當地居民稱，受海運停航影響，離島物資運補受阻，澎湖本島商店與市場也有部分貨物短缺。空運維持正常起降，但由於秋冬淡季機位有限，訂票情況仍趨緊張。