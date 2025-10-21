快訊

東北季風與風神共伴效應 澎湖樹斷藍色公路中斷

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖受東北季風和風神颱風外圍環流產生共伴效應影響，刮颳起強風，路樹倒塌。記者林保光／翻攝
澎湖受東北季風和風神颱風外圍環流產生共伴效應影響，刮颳起強風，路樹倒塌。記者林保光／翻攝

受風神颱風及東北季風增強的與共伴效應影響，澎湖昨夜風勢明顯增強。澎湖氣象站於今天凌晨連續發布2次強風特報，強勁的風勢造成白沙鄉後寮地區2處路樹遭吹斷，「藍色公路」全面中斷。

據澎湖氣象站觀測，澎湖湖西鄉平均風速超過6級，西嶼鄉瞬間陣風更達8級，西嶼最高風速達每秒27.4公尺，湖西26.7公尺、七美23.3公尺。

強風呼嘯，民眾幾乎難以入眠。2昨天深夜11時40分許在三十人公廟前，以及今天清晨6時許在白沙警分局旁，分別傳出樹木遭強風吹到，一度阻斷車道，警、消動員人力清除障礙，迅速恢復道路通暢。

據了解，因強風影響，澎湖「藍色公路」全面中斷，「南海之星」交通船今停航，「望安之星」南方四島及「新揚」花嶼航線，到明天皆暫停服務。當地居民稱，受海運停航影響，離島物資運補受阻，澎湖本島商店與市場也有部分貨物短缺。空運維持正常起降，但由於秋冬淡季機位有限，訂票情況仍趨緊張。

澎湖縣政府表示，已緊急協調空運加班班次，以確保醫療與生活物資供應穩定。縣府呼籲居民暫時減少非必要出行，並注意防風安全。

澎湖受東北季風和風神颱風外圍環流產生共伴效應影響，刮颳起強風，路樹倒塌阻擋道路。圖／擷取自老高漫談臉書專頁
澎湖受東北季風和風神颱風外圍環流產生共伴效應影響，刮颳起強風，路樹倒塌阻擋道路。圖／擷取自老高漫談臉書專頁

延伸閱讀

布澎藍色公路客運季節性停航 旅遊業推澎湖超值遊程搶客

台灣東北近海「小低壓環流」 鄭明典：可能再引發1波共伴效應雨勢

共伴效應20日強降雨 北市疏散撤離24戶62人

1張圖看共伴效應 擎天崗累積雨量最驚人

相關新聞

氣象署最新「24小時雨量預測」 5縣市達停班停課標準

今天持續受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，根據中央氣象署今天上午10時更新的「114年1020豪雨事件各地區2...

強勢東北季風往南擴展 不只北北桃 「宜蘭到北花蓮」今降雨更猛烈

風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面易出現共伴效應，中央氣象署發布豪雨特報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「...

3縣市雨量估達大豪雨等級 氣象署曝停班停課決策者身分

豪大雨持續，媒體解讀氣象署的雨量預估資料，分析達到停班停課標準的縣市，不過，不少民眾對於自己居住或通勤上班上課縣市今天並...

已無共伴為何雨彈驚人 氣象署：低壓帶+東北季風 出現「小低壓環流」

北部和東半部豪大雨持續，中央氣象署氣象預報中心資深預報員官欣平今天表示，主要低壓帶和東北季風影響是今天和明天，周四比較偏...

北東「共伴效應」狂風暴雨大降溫 光復節連假又有東北季風南下

風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量，天氣風險公司粉專「天氣風險...

大台北山區防超大豪雨 未來3天總雨量上看1100毫米

氣象署說，今明兩天是這波豪雨事件降雨最顯著期間，大台北山區如擎天崗可能有超大豪雨；持續性降雨預估至24、25日；未來3天...

