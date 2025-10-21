快訊

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

修杰楷上銬被抓走！咘咘、波妞親眼目睹嚇壞 賈靜雯回應了

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

氣象署最新「24小時雨量預測」 5縣市達停班停課標準

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
24小時累積雨量預測。圖／取自中央氣象署網站
24小時累積雨量預測。圖／取自中央氣象署網站

今天持續受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，根據中央氣象署今天上午10時更新的「114年1020豪雨事件各地區24小時雨量預測」，台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區達到《天然災害停止上班及上課作業辦法》的停止上班、停止上課標準。是否停班課，仍由各縣市政府決定。

今天下午2時至明天下午2時的雨量預估，台北市山區200至400毫米、新北市山區200至400毫米、桃園市山區150至300毫米、宜蘭縣山區250至450毫米、新竹縣山區150至300毫米。

今天全面停止上班上課的縣市為宜蘭縣。

台北市：格致國中、華岡藝校、文化大學今天採遠距上班上課。士林區平等國小、士林區陽明山國小、士林區雙溪國小、湖田實驗國小、溪山實驗國小今天停止上班、停止上課。

新北市：烏來區全區中小學及幼兒園、新店區屈尺國小、新店區直潭國小今天停止上班、停止上課。

桃園市：復興區今天停止上班、停止上課。

新竹縣：尖石鄉玉峰國小、尖石鄉石磊國小、尖石鄉秀巒國小（含田埔分校）、尖石鄉新光國小今天停止上班、停止上課。

花蓮縣：秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、秀林鄉崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、秀林鄉富世村第12鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶、秀林鄉富世村第1鄰部分家戶 （指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶）、秀林鄉富世村第9鄰（指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶）今天停止上班、停止上課。

延伸閱讀

共伴效應20日強降雨 北市疏散撤離24戶62人

東北季風影響至光復節連假結束 賈新興示警宜蘭這時起持續且異常降雨

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

強勢東北季風往南擴展 不只北北桃 「宜蘭到北花蓮」今降雨更猛烈

相關新聞

氣象署最新「24小時雨量預測」 5縣市達停班停課標準

今天持續受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，根據中央氣象署今天上午10時更新的「114年1020豪雨事件各地區2...

強勢東北季風往南擴展 不只北北桃 「宜蘭到北花蓮」今降雨更猛烈

風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面易出現共伴效應，中央氣象署發布豪雨特報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「...

已無共伴為何雨彈驚人 氣象署：低壓帶+東北季風 出現「小低壓環流」

北部和東半部豪大雨持續，中央氣象署氣象預報中心資深預報員官欣平今天表示，主要低壓帶和東北季風影響是今天和明天，周四比較偏...

北東「共伴效應」狂風暴雨大降溫 光復節連假又有東北季風南下

風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量，天氣風險公司粉專「天氣風險...

大台北山區防超大豪雨 未來3天總雨量上看1100毫米

氣象署說，今明兩天是這波豪雨事件降雨最顯著期間，大台北山區如擎天崗可能有超大豪雨；持續性降雨預估至24、25日；未來3天...

擎天崗雨量全國最猛烈原因曝 氣象署直指關鍵就是它

東北季風及低氣壓影響，台北市山區已有超大豪雨發生，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天基隆北海岸及台北市、新北市、宜蘭縣山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。