氣象署最新「24小時雨量預測」 5縣市達停班停課標準

今天持續受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，根據中央氣象署今天上午10時更新的「114年1020豪雨事件各地區24小時雨量預測」，台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區達到《天然災害停止上班及上課作業辦法》的停止上班、停止上課標準。是否停班課，仍由各縣市政府決定。

今天下午2時至明天下午2時的雨量預估，台北市山區200至400毫米、新北市山區200至400毫米、桃園市山區150至300毫米、宜蘭縣山區250至450毫米、新竹縣山區150至300毫米。

今天全面停止上班上課的縣市為宜蘭縣。

台北市：格致國中、華岡藝校、文化大學今天採遠距上班上課。士林區平等國小、士林區陽明山國小、士林區雙溪國小、湖田實驗國小、溪山實驗國小今天停止上班、停止上課。

新北市：烏來區全區中小學及幼兒園、新店區屈尺國小、新店區直潭國小今天停止上班、停止上課。

桃園市：復興區今天停止上班、停止上課。

新竹縣：尖石鄉玉峰國小、尖石鄉石磊國小、尖石鄉秀巒國小（含田埔分校）、尖石鄉新光國小今天停止上班、停止上課。

花蓮縣：秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、秀林鄉崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、秀林鄉富世村第12鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶、秀林鄉富世村第1鄰部分家戶 （指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶）、秀林鄉富世村第9鄰（指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶）今天停止上班、停止上課。