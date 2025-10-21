東北季風影響至光復節連假結束 賈新興示警宜蘭這時起持續且異常降雨

北部、東半部豪大雨持續，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，東北季風影響至下周一，其中宜蘭及桃園以北山區有局部較大雨勢發生的機率。10月下旬至11月

新竹以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢，宜蘭並有持續且異常降雨發生的機率。

近期天氣，賈新興表示，明天東北季風及低壓帶影響，其中明天，苗栗以北及宜蘭有雨，午後花東及南投以南山區亦有局部短暫陣雨。周四至下周一東北季風影響，周四新竹以北及宜花東有雨，午後竹苗以南山區亦有局部短暫陣雨。

周五開始光復節連續假期，賈新興表示，周五，新竹以北及宜花有雨，午後竹苗以南山區及屏東有局部短暫雨。周六至周日，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區、高屏及花東有局部短暫雨。

賈新興表示，下周一，北北基宜有零星短暫雨，午後南投以南山區、花東及屏東亦有零星短暫雨。下周二，北北基宜花東及屏東有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。下周三，北北基宜花有局部短暫雨，午後山區有零星短暫雨。下周四，午後各地山區有零星短暫雨。

他說，短期氣候趨勢預測顯示，10月下旬至11月，新竹以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢， 宜蘭並有持續且異常降雨發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。