快訊

王大陸閃兵案再延燒 修杰楷、陳柏霖清晨遭拘提狼狽畫面曝光

雨襲宜蘭...蘇澳鎮發布土石流紅色警戒 連夜撤離兩個里列管住戶

經典共伴效應今天恐「絕對絕望」 颱風論壇：北部、宜蘭雨量跟瘀青沒兩樣

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風影響至光復節連假結束 賈新興示警宜蘭這時起持續且異常降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
東北季風影響至下周一，其中宜蘭及桃園以北山區有局部較大雨勢發生的機率。記者季相儒／攝影
東北季風影響至下周一，其中宜蘭及桃園以北山區有局部較大雨勢發生的機率。記者季相儒／攝影

北部、東半部豪大雨持續，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，東北季風影響至下周一，其中宜蘭及桃園以北山區有局部較大雨勢發生的機率。10月下旬至11月

新竹以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢，宜蘭並有持續且異常降雨發生的機率。

近期天氣，賈新興表示，明天東北季風及低壓帶影響，其中明天，苗栗以北及宜蘭有雨，午後花東及南投以南山區亦有局部短暫陣雨。周四至下周一東北季風影響，周四新竹以北及宜花東有雨，午後竹苗以南山區亦有局部短暫陣雨。

周五開始光復節連續假期，賈新興表示，周五，新竹以北及宜花有雨，午後竹苗以南山區及屏東有局部短暫雨。周六至周日，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區、高屏及花東有局部短暫雨。

賈新興表示，下周一，北北基宜有零星短暫雨，午後南投以南山區、花東及屏東亦有零星短暫雨。下周二，北北基宜花東及屏東有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。下周三，北北基宜花有局部短暫雨，午後山區有零星短暫雨。下周四，午後各地山區有零星短暫雨。

他說，短期氣候趨勢預測顯示，10月下旬至11月，新竹以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢， 宜蘭並有持續且異常降雨發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

賈新興 天氣動態

延伸閱讀

風神颱風估周六生成 賈新興指這時將降溫 東北季風影響至光復連假

風神颱風將生成 周末還有東北季風加持 賈新興曝對台影響

風神颱風估周五生成 賈新興：周六晚東北季風到 新竹以北+宜蘭急降溫

賈新興：風神颱風周五周六恐生成 歐洲預估往台灣附近巴士海峽移動

相關新聞

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市、新北市...

東北季風影響至光復節連假結束 賈新興示警宜蘭這時起持續且異常降雨

北部、東半部豪大雨持續，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

共伴效應將退換它接力 北東持續強降雨 今晚風速增至最強「小心防範」

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，昨天至今...

北東「共伴效應」狂風暴雨大降溫 光復節連假又有東北季風南下

風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量，天氣風險公司粉專「天氣風險...

強勢東北季風往南擴展 不只北北桃 「宜蘭到北花蓮」今降雨更猛烈

風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面易出現共伴效應，中央氣象署發布豪雨特報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「...

共伴效應發威 鄭明典：今晨有感降溫 累積雨量仍顯著

降溫了，有感。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，只看清晨低溫，降輻不特別大，但是和不久前的白天高溫比，涼爽非常多了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。