停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
24小時累積雨量預測。圖／取自中央氣象署網站
24小時累積雨量預測。圖／取自中央氣象署網站

風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市及桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、苗栗及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

根據中央氣象署今天上午7時更新的「114年1020豪雨事件各地區24小時雨量預測」，今天上午8時至明天上午8時的雨量預估，台北市山區250至450毫米、桃園市山區150至300毫米、宜蘭縣山區300至490毫米、新竹縣山區150至300毫米。依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定的各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，以上地區達停班課標準，至於是否停班課，仍由各縣市政府決定。

今天全面停止上班上課的縣市為宜蘭縣。

台北市：格致國中、華岡藝校、文化大學今天採遠距上班上課。士林區平等國小、士林區陽明山國小、士林區雙溪國小、湖田實驗國小、溪山實驗國小今天停止上班、停止上課。

新北市：烏來區全區中小學及幼兒園、新店區屈尺國小、新店區直潭國小今天停止上班、停止上課。

桃園市：復興區今天停止上班、停止上課。

新竹縣：尖石鄉玉峰國小、尖石鄉石磊國小、尖石鄉秀巒國小（含田埔分校）、尖石鄉新光國小今天停止上班、停止上課。

花蓮縣：秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、天祥、西寶、洛韶、關原）、秀林鄉崇德村第13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶）、秀林鄉富世村第12鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶、秀林鄉富世村第1鄰部分家戶 （指經鄉公所通知的可樂社區撤離戶）、秀林鄉富世村第9鄰（指經鄉公所通知的民樂社區撤離戶）今天停止上班、停止上課。

