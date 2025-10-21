共伴效應將退換它接力 北東持續強降雨 今晚風速增至最強「小心防範」
受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，中央氣象署持續發布豪雨特報。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，昨天至今24小時累積降雨量以台北士林576毫米、台北北投505毫米分居前二；台北南港、宜蘭南澳、新北汐止及新北平溪都在400毫米以上，雨量相當驚人。
林得恩表示，又因氣壓梯度增強，彰化以北及基隆、宜蘭等局部地區也都有出現陣風10級的觀測數據，新北及桃園陣風11級，台北文化大學還有發生12級的強勁陣風。
今天風神颱風逐漸遠離，林得恩表示，共伴效應在今天白天就會慢慢式微，取而代之的是，東北季風及低壓帶。
他說，預估在今晚至明天上半天，氣壓梯度將會達到最大，風速也將增至最強，特別加強防範。
至於今天降雨方面，林得恩表示，大台北、基隆北海岸及宜蘭地區仍有持續性強降雨的出現機會，評估有豪雨等級以上雨勢的機會非常大，特別小心防範。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言