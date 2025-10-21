快訊

北東「共伴效應」狂風暴雨大降溫 光復節連假又有東北季風南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量。記者季相儒／攝影
風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量。記者季相儒／攝影

風神颱風外圍環流配合北方東北季風南下，所引發的共伴效應豪雨，已經為北部、東北部帶來顯著的雨量，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示， 昨晚至今天是共伴效應最明顯的一段時間，由於北方的東北季風更為增強，冷暖空氣交會對峙的共伴鋒面將會通過台灣，同時在台灣東北方海面也有低壓波動生成，在這個過程中，包括北部山區、桃園、台北、宜蘭到北花蓮一帶都將出現顯著的降雨，需要特別嚴加戒備。

天氣風險公司表示，同時在南花蓮、台東、恆春半島以及中南部深山區，也有局部大雨出現的可能性，中南部平地則是雲量較多，偶有局部短暫陣雨的天氣。

周五迎光復節連續假期，明天至周六雖然共伴鋒面逐漸消失，但是天氣風險公司表示，因為東北季風強度仍強，加上底層水氣甚多，因此在迎風面的大台北、基隆北海岸、北部山區以及宜蘭、北花蓮一帶仍會有明顯的降雨，雨量可達到大雨等級，甚至局部單點有發生豪雨的機會，迎風面陰雨的天氣可能還要再持續一段時間。

天氣風險公司表示，中南部則是逐漸恢復多雲的天氣，後期陽光露臉的機會就會大，典型秋冬季節南北兩樣情的天氣型態很有可能會出現。

周日至下周二另一波東北季風南下，天氣風險公司表示，空氣較乾，水氣進一步減少，可能就只剩下迎風面局部零星的短暫陣雨，可望逐漸轉為比較乾爽的秋季天氣。

氣溫方面，天氣風險公司表示，東北季風也會帶來較涼的空氣以及強風，未來1周北部、東半部溫度較偏涼，白天高溫大約在25至28度間，降雨較明顯的區域會更低一些，中南部地區白天仍可能有超過30度的溫度，不過因為風向的關係，體感上也不會像之前那般的炎熱。

天氣風險公司表示，夜晚清晨在中北部、東北部、東部空曠地區低溫有機會降到20至22度甚至更低，配合下雨以及強風的風寒效應，要注意身體健康的情況。未來幾天西半部沿海地區的風力將會很強，陣風甚至可以來到8至10級或以上，強陣風可能造成的影響也要特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

