強勢東北季風往南擴展 不只北北桃 「宜蘭到北花蓮」今降雨更猛烈

風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面易出現共伴效應，中央氣象署發布豪雨特報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，東北部海面的低壓波動97W，昨晚到今天緩慢向東移動，強勢的東北季風會更往南擴展，桃園、大台北會持續有顯著降雨，北部山區、宜蘭甚至到北花蓮一帶的降雨也會變得明顯起來，可能延續到南花蓮、台東一帶的降雨都會增多。

吳聖宇表示，明天至周四97W可能在東部海面逐漸消失，但是東北季風依然很強，底層水氣也還是很多，因此預報模式還是在大台北、北部山區、宜蘭到花蓮一帶報了滿多的降雨量，仍要持續注意。

中央氣象署今晨持續發布豪雨特報，今天台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市、新北市、宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆市及桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹、苗栗及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

超大豪雨：台北市山區。大豪雨：基隆北海岸、北市、新北市、宜蘭縣。豪雨：桃園市山區、新竹縣山區。大雨：桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。